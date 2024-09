Com 45 mil tricolores no Maracanã, Fluminense vence o São Paulo pelo Brasileirão

Kauã Elias e Keno marcaram os gols da vitória do Tricolor

Publicado em 01/09/2024 às 21:04

Alterado em 02/09/2024 às 17:27

Com o apoio de mais de 45 mil tricolores, o Fluminense venceu o São Paulo por 2 a 0, neste domingo (1°), no Maracanã, em jogo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Kauã Elias e Keno marcaram os gols do Time de Guerreiros, que chegou a 27 pontos na classificação.

O Fluminense volta a campo no próximo dia 15/09 (domingo), às 16h, para enfrentar o Juventude, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto será realizado no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

PRIMEIRO TEMPO

O começo da partida foi de muita marcação de ambas as equipes, com o jogo truncado e poucas oportunidades claras de gol. A primeira chance do Fluminense foi aos seis minutos, quando Marcelo avançou pela esquerda, finalizou de fora da área e a bola saiu à esquerda da trave.

A partir dos 20 minutos, o Fluminense passou a controlar as ações do jogo, tendo mais posse de bola e pressionando a equipe paulista no campo de ataque. O domínio logo resultou em gol. Aos 30, PH Ganso recebeu de Marcelo e deu belo passe para Kauã Elias, que tirou a marcação e chutou no ângulo, marcando um golaço para abrir o placar para o Tricolor.

No restante da primeira etapa, o Fluminense continuou levando perigo ao São Paulo. Aos 38, Jhon Arias recebeu de Kauã Elias e finalizou para fora. Cinco minutos depois, Arias cobrou escanteio e Thiago Santos cabeceou para defesa do goleiro. Aos 46, Arias cruzou pela direita, Kauã Elias disputou no alto e a bola sobrou para Serna, que chutou bloqueado pelo marcador.

SEGUNDO TEMPO

A etapa final foi de equilíbrio, mas com o Fluminense administrando a vantagem criada nos 45 minutos iniciais. Aos três minutos, Nonato tocou para Jhon Arias, que finalizou de fora da área e a bola foi por cima do gol. Aos 18, Arias roubou a bola na intermediária, avançou até a entrada da área adversária e arrematou para defesa do goleiro.

A partir dos 35 minutos, o Tricolor passou a levar mais perigo e conseguiu definir o confronto. Aos 36, Arias passou para Keno, que finalizou para o gol. A bola desviou na marcação e o goleiro adversário mandou para escanteio. Aos 45, Keno recebeu de Guga, driblou o defensor e chutou de esquerda para marcar o segundo gol e selar a vitória do Fluminense.

FICHA TÉCNICA

Fluminense (2)

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Marcelo (Guga); Facundo Bernal (Felipe Melo), Nonato e PH Ganso (John Kennedy) ; Jhon Arias, Kevin Serna (Keno) e Kauã Elias (Lima). Técnico: Mano Menezes.

São Paulo (0)

Rafael; Rafinha (Ferraresi), Arboleda, Sabino e Wellington; Bobadilla (Marcos Antônio), Luiz Gustavo, Wellington Rato (Luciano) e Lucas (Erick); William Gomes e Calleri (André Silva). Técnico: Luis Zubeldía

Gols: Kauã Elias (30’ 1T), Keno (45’ 2T) (FLU)

Cartões amarelos: Thiago Santos, Facundo Bernal, Keno, Thiago Silva (FLU); Rafinha, Calleri, Bobadilla, Wellington (SAO)

Arbitragem: Paulo Cesar Zanovelli da Silva, auxiliado por Guilherme Dias Camilo e Felipe Alan Costa de Oliveira

(com Ascom/Fluminense)