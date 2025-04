Com mais de 46 mil pessoas no Maracanã, Fluminense vence o Santos pelo Brasileirão

Samuel Xavier marcou nos acréscimos e garantiu a vitória tricolor

Publicado em 13/04/2025 às 21:41

Alterado em 14/04/2025 às 08:43

O Fluminense venceu o Santos por 1 a 0 neste domingo (13), no Maracanã, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Com o apoio de mais de 46 mil torcedores, o Tricolor foi dominante ao longo da partida, criou as melhores oportunidades e chegou ao gol da vitória com Samuel Xavier nos acréscimos da segunda etapa.

Com o resultado, o Fluminense somou três pontos, chegou a seis e assumiu a quinta colocação na tabela de classificação.

A equipe comandada pelo técnico Renato Gaúcho volta a campo na quarta-feira (16/04), quando enfrenta o Corinthians, às 19h30, na Neo Química Arena, pela quarta rodada da competição.

PRIMEIRO TEMPO

O Fluminense iniciou a partida buscando o campo de ataque e criando boas movimentações. Aos 4 minutos, Canobbio recebeu lançamento de Renê, invadiu a área e acabou travado pela defesa. A primeira finalização foi concluída aos 6, quando Hércules ficou com a bola após troca de passes curtos e bateu firme de fora da área, mandando por cima do gol. Três minutos depois, Martinelli ficou com a sobra após bom lance de Canobbio, bateu e a bola explodiu na defesa.

O Tricolor seguiu dominando as ações do jogo e, aos 15 minutos, após Lima e Hércules tabelaram, Cano recebeu na entrada da área e finalizou para fora. Aos 20, Arias cobrou falta central e mandou por cima, rente ao travessão. Canobbio voltou a aparecer aos 25, com chute colocado desviado pela defesa. A última grande chance tricolor na primeira etapa saiu dos pés de Arias, aos 44. O colombiano fez boa jogada pela direita e cruzou para Cano, que cabeceou para fora.

SEGUNDO TEMPO

Assim como no primeiro tempo, o Fluminense iniciou o segundo com maior posse de bola. Aos 8 minutos, Renê cruzou para Cano na área, mas o defensor conseguiu corte providencial. Na sequência, Facundo Bernal, que havia acabado de entrar, bateu de longe e tirou tinta da trave. Aos 19, o Tricolor teve outra boa chegada, dessa vez com Martinelli rolando de calcanhar para Canobbio, mas a bola foi mais uma vez interceptada.

Aos 34 minutos, a nova oportunidade foi criada através de jogada ensaiada. Ganso se posicionou e deu pinta de que cobraria falta na direção do gol, porém rolou para Renê aberto na esquerda da área. O lateral buscou mandar a bola no meio da área, mas errou o cruzamento. Aos 44, Keno bateu de fora da área e o goleiro fez a defesa. Já nos acréscimos, Samuel Xavier foi o responsável pelo gol da vitória tricolor. O lateral arriscou da entrada da área, a bola desviou e morreu no ângulo.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro - 3ª rodada

13/04/2025, 19h30 - Maracanã

Fluminense (1)

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli (Thiago Santos), Hércules (Facundo Bernal) e Lima (Keno); Jhon Arias, Canobbio (P.H. Ganso) e Germán Cano (Everaldo). Técnico: Renato Gaúcho.



Santos (0)

Gabriel Brazão; Leo Godoy, Gil, Zé Ivaldo e Escobar; Diego Pituca (Gabriel Bontempo), João Schmidt e Thaciano (Neymar); Rollheiser (Soteldo) (Gabriel Veron), Tiquinho Soares (Deivid Washington) e Guilherme. Técnico: Pedro Caixinha

Gols: Samuel Xavier (50´2T) (FLU)

Cartões amarelos: Germán Cano, Facundo Bernal (FLU); Zé Ivaldo, Neymar, Leo Godoy (SAN)

Arbitragem: Felipe Fernandes de Lima, auxiliado por Felipe Alan Costa de Oliveira e Celso Luiz da Silva.

(com Asssessoria de Comunicação do Fluminense)