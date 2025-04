Com gol de Juninho, Mengão vence Táchira e estreia com o pé direito na Libertadores

Atacante entrou na segunda etapa e decretou o triunfo por 1 a 0, na Venezuela

Publicado em 03/04/2025 às 23:32

Alterado em 04/04/2025 às 08:06

Por Rômulo Paranhos - Na estreia da Conmebol Libertadores, o Flamengo começou sua caminhada em busca do tetra com o pé direito ao vencer o Deportivo Táchira por 1 a 0, na noite desta quinta-feira (3), no estádio Pueblo Nuevo, na Venezuela. Com gol de Juninho, o Mengão volta para o Brasil com os três pontos e a liderança do Grupo C.

O jogo

A partida começou com as equipes se estudando bastante. A disputa era pra ver qual equipe conseguia ficar mais com a posse de bola. Aos poucos, o Flamengo foi trocando passes no campo ofensivo, e chegou com perigo pela primeira vez aos 10’. Após lançamento na área, Michael atrapalhou a defesa adversária e a bola sobrou para Luiz Araújo, que bateu pra fora.

Aos 18’, Bruno Henrique foi lançado em profundidade, tentou driblar o goleiro, que abafou a jogada. A sobra ficou com Michael, que devolveu para o camisa 27. Ele finalizou novamente, mas Camargo fez outra defesa. Na sequência, Michael deu ótimo passe para Luiz Araújo, que bateu cruzado para outra boa defesa do goleiro.

O Mais Querido teve uma falta perigosa na entrada da área aos 35’. Erick foi pra cobrança e mandou por cima da meta. A primeira etapa terminou sem gols na Venezuela. O Flamengo dominou as ações, mas não conseguiu furar o bloqueio do Táchira, que povoou a entrada da área para dificultar as jogadas de penetração do time rubro-negro.

Na volta para o segundo tempo, o time rubro-negro ocupava o campo ofensivo e trocava passes na intermediária. Aos 10’, Filipe Luís mexeu na equipe em dose tripla. Saíram Ayrton Lucas, De La Cruz e Michael para as entradas de Alex Sandro, Allan e Juninho, respectivamente.

E as alterações surtiram efeito! O Mengão abriu o marcador aos 12’. Cebolinha foi na linha de fundo e cruzou na área, Bruno Henrique desviou de cabeça para Juninho, de peito, mandar para o fundo das redes: 1 a 0.

Após o gol, o Flamengo seguiu tocando bola no campo de ataque. O Táchira, por sua vez, também saía mais pro jogo em busca do empate, mas a defesa rubro-negra conseguia neutralizar as jogadas do time venezuelano. Nos minutos finais, o Mengão soube administrar o resultado ao seu favor e conquistou a vitória na estreia da competição continental.

Flamengo

Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Alex Sandro); Erick, De La Cruz (Allan) e Luiz Araújo; Everton Cebolinha (João Victor), Michael (Juninho) e Bruno Henrique (Wallace Yan).

Técnico: Filipe Luís.

Deportivo Táchira

Camargo; Rosales, Vivas, Maidana e Camacho; Requena, Tamiche (Castillo), Cova (Cano), Carlos Sosa (Ortíz) e Saggiomo; Bryan Castillo (Balza).

Técnico: Edgar Pérez Greco.

Agenda da semana

O Rubro-Negro volta a campo no próximo domingo (6) para enfrentar o Vitória, às 18h30, no Barradão, pela segunda rodada do Brasileirão.

Ficha técnica

Deportivo Táchira 0x1 Flamengo – 1ª Rodada do Grupo C da Conmebol Libertadores

Local: Estádio Pueblo Nuevo, San Cristóbal (VEN)

Data e horário: 03/04/2025 às 21h30

Arbitragem: Gery Vargas (Bolívia), Jose Antelo (Bolívia) e Edwar Saavedra (Bolívia)

Cartões amarelos: Rosales (TAC), Cova (TAC), Léo Pereira (FLA), Camacho (TAC), Requena (TAC)

Gol: Juninho (12’2ºT). (com Assessoria de Comunicação do Flamengo)