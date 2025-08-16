ESPORTES
Fluminense vence o Fortaleza no Maracanã pelo Brasileirão
Por ESPORTES JB
[email protected]
Publicado em 16/08/2025 às 18:01
Alterado em 16/08/2025 às 20:02
O Fluminense venceu o Fortaleza por 2 a 1, neste sábado (16), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. Com intensidade pelos lados e precisão na finalização, o Tricolor chegou aos gols com Germán Cano e Canobbio em jogadas de Kevin Serna, somou mais três pontos na competição, chegou a 27 e assumiu a oitava colocação.
A equipe comandada pelo técnico Renato Gaúcho volta a campo na próxima terça-feira (19/08) para enfrentar o América de Cali (COL), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. O Fluminense entra em campo às 21h30, no Maracanã, com um gol de vantagem devido à vitória por 2 a 1 na Colômbia.
PRIMEIRO TEMPO
O Fluminense chegou ao campo de ataque com perigo aos 5 minutos com Keno, que, insinuante, foi para cima da marcação e sofreu falta próximo à grande área. Na cobrança, Ganso fez a bola flutuar em cruzamento perigoso, mas a defesa conseguiu o corte. Aos 8, Kevin Serna recebeu lançamento, dominou, acelerou até a linha de fundo e rolou para o meio da área. Germán Cano pegou de primeira e estufou o cantinho da rede para abrir o placar, sem chances para o goleiro.
Aos 31 minutos, o Tricolor voltou a concretizar boas movimentações em oportunidade. Serna recebeu pela direita, cruzou e Facundo Bernal, próximo à segunda trave, não conseguiu concluir a finalização. Aos 34, o uruguaio aproveitou sobra de bola e mandou uma bomba de longe, mas a bola subiu demais. Aos 45, Martinelli recebeu de Canobbio, invadiu a área, foi derrubado e o árbitro marcou pênalti. Após revisão no VAR, porém, a penalidade foi anulada.
SEGUNDO TEMPO
Logo aos 2 minutos do segundo tempo, o Fluminense levou perigo com Serna em contra-ataque. O colombiano invadiu a área pela direita e cruzou rasteiro, mas o goleiro fez a interceptação. Aos 15, Canobbio arrancou pelo meio, tabelou com Serna, bateu e a bola saiu ao lado do gol. Aos 18, a conexão entre os atacantes voltou a aparecer e culminou no segundo gol tricolor. Serna avançou pela esquerda e rolou para Canobbio, centralizado, chegar finalizando e estufar a rede. O Tricolor manteve a pressão e, aos 20, Bernal arriscou de fora da área e o goleiro espalmou.
Aos 26 minutos, Samuel Xavier cruzou buscando Serna, o goleiro fez o corte e Cano ficou com o rebote e bateu de primeira para fora. Aos 27, Breno Lopes descontou para o adversário. O Tricolor manteve o foco no confronto, criou bons lances, controlou o resultado até o apito final e saiu com a vitória.
FICHA TÉCNICA
Campeonato Brasileiro - 20ª rodada
16/08/2025, 16h - Maracanã
Fluminense (2)
Fábio; Samuel Xavier, Davi Schuindt, Manoel e Renê; Facundo Bernal, Martinelli (Hércules) e PH Ganso (Lima); Kevin Serna, Keno (Canobbio) e Germán Cano (Everaldo). Técnico: Renato Gaúcho
Fortaleza (1)
Helton Leite; Tinga, Brítez, Gastón Ávila e Weverson; Lucas Sasha, Rossetto (Adam Bareiro) e Kervin (Lucca Prior); Pikachu (Allanzinho), Herrera (Breno Lopes) e Lucero (Deyverson). Técnico: Renato Paiva.
Gols: Germán Cano (8’ 1T) Canobbio (18’ 2T) (FLU); Breno Lopes (27 ´2T) (FOR)
Cartões amarelos: Martinelli, Facundo Bernal (FLU); Kervin, Brítez, Breno Lopes (FOR)
Arbitragem: Rafael Rodrigo Klein, auxiliado por Tiago Augusto Kappes e Luis Carlos da Franca Costa. (com Assessoria de Comunicação do Fluminense)