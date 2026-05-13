Fluminense vence o Operário-PR e vai às oitavas da Copa do Brasil

Savarino e Lucho Acosta marcaram os gols da classificação no Maracanã

Publicado em 12/05/2026 às 23:44

Alterado em 13/05/2026 às 12:56

O Fluminense venceu o Operário-PR por 2 a 1, nesta terça-feira (12), e está classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil. Após empate sem gols no jogo de ida, o Tricolor garantiu a vaga na próxima fase da competição no Maracanã, com gols de Savarino e Lucho Acosta. O adversário na disputa pela vaga nas quartas de final será definido em sorteio realizado pela CBF.



A equipe comandada pelo técnico Luis Zubeldía volta a campo no sábado (16) para enfrentar o São Paulo pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será às 19h, no Maracanã, e marcará a apresentação do atacante Hulk à torcida tricolor.



PRIMEIRO TEMPO

O Fluminense foi superior desde o início da partida e teve a primeira boa chance logo aos cinco minutos com Lucho Acosta. Canobbio foi à linha de fundo pela direita e rapidamente acionou o argentino, que bateu forte, tirando tinta da trave. Pouco depois, aos sete, Acosta sofreu pênalti. Savarino, com categoria, converteu, abrindo o placar no Maracanã.

O time teve oportunidade de ampliar aos 17, quando Savarino recebeu de Ganso na esquerda, invadiu a área e cruzou para Canobbio, que finalizou, mas a bola parou na zaga. Dois minutos depois, John Kennedy interceptou a saída de bola e tentou tocar para o gol, mas o goleiro fez a defesa. A equipe seguiu em busca do segundo gol e, aos 39, Nonato encontrou bom passe para Acosta dentro da área. O meia dominou e mandou forte para o fundo da rede. Aos 43, Arana cobrou falta na área e Freytes cabeceou para defesa do goleiro.

SEGUNDO TEMPO

O Tricolor voltou empenhado para fazer o terceiro, e logo no primeiro minuto teve outro pênalti marcado. John Kennedy cobrou firme, mas a bola explodiu no travessão. O camisa 9 teve outra chance aos 15, mas a finalização foi para fora. Após algumas alterações, o time voltou a ameaçar e criou duas oportunidades com Castillo, mas ambas saíram em linha de fundo. Aos 36, Felipe Augusto diminuiu para o adversário. Aos 43, Jemmes quase marcou o terceiro do Flu, mas o goleiro salvou. Pouco depois, aos 45, Savarino finalizou raspando na trave.

FICHA TÉCNICA

Copa do Brasil - quinta fase - volta

12/05/2026, 21h30, Maracanã

Fluminense (2)

Fabio; Guga, Jemmes, Freytes e Arana; Nonato (Bernal), Hércules (Alisson) e Acosta (Ganso); Savarino, Canobbio (Serna) e John Kennedy (Castillo). Técnico: Luis Zubeldía.

Operário (1)

Vágner; Mikael Doka, Cuenú, Miranda e Moraes (Gabriel Feliciano); Índio (Neto Paraíba), Vinicius Diniz (Felipe Augusto) e Boschilla; Hildeberto Pereira, Pablo e Aylon (Edwin Torres). Técnico: Luizinho Lopes.

Gols: Savarino (7’ 1T); Lucho Acosta (39’ 1t) (FLU)

Cartões amarelos: Aylon e Cuenú (OPR); Jemmes e Acosta (FLU)

Cartão vermelho: Pablo (OPR)

Arbitragem: Joao Vitor Gobi auxiliado por Alex Ang Ribeiro e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa. (com Assessoria de Comunicação do Fluminense FC)