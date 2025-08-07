ESPORTES
Fluminense elimina o Internacional e vai às quartas de final da Copa do Brasil
Por ESPORTES JB
Publicado em 06/08/2025 às 21:30
Alterado em 07/08/2025 às 10:05
O Fluminense empatou com o Internacional em 1 a 1, nesta quarta-feira (6), no Maracanã, e se classificou para as quartas de final da Copa do Brasil. Canobbio marcou o gol do Tricolor, que fez 3 a 2 no placar agregado para avançar de fase. O adversário será definido em sorteio, que será realizado na próxima terça-feira (12).
A equipe comandada pelo técnico Renato Gaúcho volta a campo no próximo sábado (09/08) para enfrentar o Bahia, em jogo válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será às 21h, na Arena Fonte Nova.
PRIMEIRO TEMPO
Em uma etapa inicial equilibrada e de poucas chances para as duas equipes, o Fluminense logo tomou a iniciativa no ataque. No primeiro minuto de partida, Kevin Serna fez boa jogada pela esquerda e a defesa mandou para escanteio. Aos nove, Hércules aproveitou sobra e chutou na direção do gol, mas a bola desviou na zaga.
Com muitas disputas no meio de campo e trocas de posse de bola, o jogo ficou truncado. O Tricolor voltou a levar perigo aos 35 minutos, quando Martinelli recebeu de Canobbio, chutou colocado e a bola passou perto da trave. Aos 41, Canobbio bateu escanteio, a zaga afastou e a bola sobrou para Hércules finalizar para defesa do goleiro.
SEGUNDO TEMPO
O Fluminense iniciou a etapa final da melhor forma possível. No primeiro minuto, Eve disputou com o zagueiro no campo de ataque e a bola sobrou para Canobbio avançar e chutar forte no canto do goleiro.
O gol animou o Tricolor, que passou a criar chances de ampliar o placar. Aos nove, Eve cobrou falta e a bola passou rente ao travessão. Aos 14, Canobbio recebeu pela direita, cortou e chutou rasteiro para defesa do goleiro. Em um ataque isolado, o Internacional sofreu pênalti. Fábio fez grande defesa, mas o juiz mandou voltar. Na segunda tentativa, Alan Patrick converteu.
Com o resultado a favor no placar agregado, o Tricolor não cedeu chances claras ao adversário, administrou a vantagem construída no primeiro jogo e se classificou para as quartas de final da Copa do Brasil.
FICHA TÉCNICA
Copa do Brasil - Oitavas de final - Volta
06/08/2025, 21h30 - Maracanã
Fluminense (1)
Fábio; Samuel Xavier, Manoel, Freytes e Guga; Martinelli (Facundo Bernal), Hércules (Thiago Santos) e Nonato (Lima); Kevin Serna (Keno), Canobbio e Eve (PH Ganso). Técnico: Renato Gaúcho
Internacional (1)
Rochet; Aguirre, Vitão, Gabriel Mercado (Juninho) e Bernabei; Richard (Ronaldo) (Ricardo Mathias), Thiago Maia e Alan Patrick; Wesley (Vitinho), Carbonero (Bruno Tabata) e Borré (Enner Valencia). Técnico: Roger Machado.
Gols: Canobbio (1’ 2T) (FLU); Alan Patrick (19’ 2T) (INT)
Cartões amarelos: Nonato, Kevin Serna, Canobbio, Manoel (FLU); Aguirre, Thiago Maia, Vitão, Alan Patrick (INT)
Arbitragem: Ramon Abatti Abel, auxiliado por Alex Ang Ribeiro e Thiaggo Americano Labes
(com Assessoria de Comunicação do Fluminense)