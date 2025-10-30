ESPORTES
Fluminense vence o Ceará no Maracanã e entra no G-6 do Brasileirão
Publicado em 29/10/2025 às 21:01
Alterado em 30/10/2025 às 11:41
O Fluminense venceu o Ceará por 1 a 0, na noite desta quarta-feira (29/10), em partida adiada da 12ª rodada do Brasileirão. O Tricolor controlou a partida desde o apito inicial no Maracanã e conquistou a vitória com belo gol de falta de Renê. Com o resultado, o time chegou aos 47 pontos e entrou no G-6 do campeonato, ocupando agora a sexta colocação na tabela de classificação.
A equipe comandada pelo técnico Luis Zubeldía volta a campo no domingo (02/11), quando enfrenta o novamente o Ceará, desta vez pela 31ª rodada da competição. A partida será às 16h, no Castelão.
PRIMEIRO TEMPO
O Fluminense começou a partida com intensidade alta, apostando em jogadas pelas laterais para levar perigo ao adversário. Foi assim que surgiu a primeira oportunidade, aos oito minutos. Renê acionou Acosta na entrada da área, que rapidamente deu passe adiantado para John Kennedy, mas a zaga tirou antes que ele pudesse finalizar. A equipe seguiu com o ritmo intenso, ocupando o campo de ataque adversário e, aos 19, chegou a marcar com Acosta, mas foi assinalado impedimento no início do lance.
Aos 25, Renê marcou belo gol em cobrança de falta, abrindo o placar para o Tricolor. Ainda mantendo o alto volume de jogo, o Fluminense quase ampliou o placar com Acosta, que recebeu de John Kennedy na entrada da área, girou e mandou direto para o gol, exigindo boa defesa do goleiro aos 42 minutos.
SEGUNDO TEMPO
Com a vantagem no placar, o time retornou para a segunda etapa controlando a partida, mas sem deixar de povoar o campo ofensivo e construir boas jogadas. Aos seis minutos, a equipe levou perigo ao adversário com jogada de Canobbio e John Kennedy. Pouco depois, Acosta chutou cruzado, raspando na trave. No lance seguinte, foi a vez de Canobbio finalizar após receber passe de Acosta, também para fora. Aos 18, o uruguaio quase marcou o segundo do jogo quando teve chute desviado que parou na trave.
A equipe não diminuiu a pressão e continuou marcando presença no campo de ataque, o que resultou em mais uma oportunidade, dessa vez com Riquelme, que recebeu na intermediária e finalizou para a defesa do goleiro. Aos 41, Keno cruzou para Cano, que finalizou de cabeça, colocando o goleiro para trabalhar. Já nos acréscimos, Keno quase ampliou. Ele aproveitou sobra na área e bateu cruzado, exigindo mais uma grande intervenção do goleiro.
FICHA TÉCNICA
Campeonato Brasileiro - 12ª rodada
29/10/2025, 19h, Maracanã
Fluminense (1)
Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules (Bernal) e Lucho Acosta (Lima); Serna (Keno), Canobbio (Riquelme) e John Kennedy (Cano). Técnico: Luis Zubeldía
Ceará (0)
Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Vinicius Zanocelo, Lourenço (Richardson) e Vina (Lucas Mugni); Galeano (Aylon), Pedro Raul (Pedro Henrique) e Fernandinho (Paulo Baya). Técnico: Léo Condé.
Gols: Renê (25' 1T)(FLU)
Cartões amarelos: Acosta, Fábio, Riquelme e Renê (FLU); Richardson e Pedro Henrique (CEA)
Arbitragem: Flávio Rodrigues de Souza, auxiliado por Daniel Paulo Ziolli e Evandro de Melo Lima.
(com Assessoria de Imprensa do Fluminense)