Empate técnico: Flávio Bolsonaro tem 46% e Lula 44% em nova pesquisa Quaest

Levantamento divulgado nesta quarta-feira mostra rejeição maior do senador

Publicado em 14/10/2026 às 18:30

Alterado em 14/10/2026 às 19:03

A nova pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira, 14, indica cenário de equilíbrio entre Flávio Bolsonaro (PL) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nos votos totais, o senador tem 46%, enquanto o petista soma 44%. Brancos, nulos, eleitores que não pretendem votar e indecisos representam 10% do universo pesquisado.

Quando são considerados apenas os votos válidos, Flávio aparece com 51% e Lula com 49%. O resultado mantém a disputa em faixa muito próxima, com diferença dentro da margem de erro do levantamento, que é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Voto espontâneo e rejeição dos candidatos

No cenário espontâneo, em que o entrevistado responde sem ver uma lista de nomes, Flávio é citado por 43% e Lula por 42%. Nesse recorte, 8% afirmam que votariam em branco ou nulo ou que não iriam votar, enquanto 7% estão indecisos.

A pesquisa também mediu a rejeição dos candidatos. Flávio Bolsonaro é rejeitado por 54% dos eleitores, e Lula por 53%. Os números mostram resistência elevada aos dois nomes, o que pode influenciar a evolução da disputa nas próximas semanas.

Avaliação do governo Lula

O levantamento aponta ainda que 48% dos brasileiros desaprovam o governo Lula, enquanto 45% aprovam a gestão. Outros 7% não souberam ou não responderam. O resultado indica uma avaliação dividida do governo no momento em que a disputa eleitoral segue apertada.

A pesquisa Quaest foi contratada pela Globo e ouviu 2.154 eleitores presencialmente entre os dias 10 e 13 de outubro. O nível de confiança é de 95%, e o levantamento foi registrado no TSE sob o protocolo BR-08729/2026.

Em levantamentos anteriores, a pesquisa Quaest já mostrava cenário apertado, com vantagem do presidente em outros recortes, enquanto a disputa detalhada em cada estado também apontava divisões regionais na corrida presidencial.

A avaliação do governo Lula, por sua vez, já havia aparecido em outras rodadas da Quaest com variações próximas entre aprovação e desaprovação.

Em outras pesquisas recentes, Lula ampliou vantagem sobre Flávio Bolsonaro, enquanto outro levantamento da Quaest já havia mostrado empate entre os dois em um eventual segundo turno. (com informações da Agência Estado)