Flávio Bolsonaro e Lula empatam tecnicamente em nova pesquisa Quaest

Nova pesquisa Quaest divulgada nesta segunda-feira (21) mostra o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em empate técnico em um eventual segundo turno para o Palácio do Planalto. O candidato do PL tem 42% das intenções de voto, enquanto o petista soma 41%.

Indecisos representam 3% e brancos, nulos e entrevistados que disseram não votar somam 14%. Na rodada anterior, divulgada no último dia 14, Flávio também aparecia numericamente à frente, com 42% contra 40% de Lula.

A pesquisa

A Quaest ouviu 2.004 pessoas com 16 anos ou mais entre os dias 17 e 20 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento foi contratado pelo grupo Globo e registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo BR-06004/2026.

Outros cenários testados

No confronto com Ronaldo Caiado (PSD), Lula aparece com 41% contra 39% do ex-governador de Goiás, também em empate técnico. Brancos e nulos somam 16%, enquanto indecisos representam 3%.

Contra Renan Santos (Missão), o petista marca 41% e o adversário tem 38%. Nesse cenário, brancos e nulos chegam a 17% e indecisos, a 4%. Com Augusto Cury (Avante), Lula tem 39% ante 35%, diferença que fica no limite da margem de erro. Já contra Romeu Zema (Novo), o presidente vence por 46% a 32%.

Disputa segue aberta

Os números reforçam um cenário de disputa apertada em vários dos principais confrontos de segundo turno. A presença de altos índices de brancos, nulos e indecisos indica que parte relevante do eleitorado ainda pode influenciar o resultado final. (reportagem ampliada com informações da Agência Estado)