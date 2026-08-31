Segundo turno: Lula mantém vantagem sobre Flávio Bolsonaro em nova pesquisa Atlas/Bloomberg

A pesquisa Atlas/Bloomberg divulgada nesta segunda-feira (31) indica manutenção da vantagem do presidente Lula em um eventual segundo turno contra o senador Flávio Bolsonaro. O presidente aparece com 47,1% das intenções de voto, enquanto o senador registra 42,6%.

A diferença entre os dois é de 4,5, numa oscilação acima da margem de erro de um ponto percentual para cima ou para baixo.

Primeiro turno também tem mudanças

Na simulação de primeiro turno, Lula lidera com 43,4%, contra 33,7% de Flávio Bolsonaro. Na pesquisa passada, os índices eram de 45% para o petista e 36% para o senador, o que mostra recuo para ambos.

O principal destaque do novo levantamento é Augusto Cury, que saltou de 1,6% para 7,8% e passou a ocupar a terceira posição. A movimentação altera o quadro de disputa e reduz a distância entre alguns concorrentes.

Disputa eleitoral segue em observação

Os números reforçam um cenário de disputa mais equilibrada e com oscilações relevantes entre as rodadas da pesquisa. A leitura geral é de que a corrida eleitoral ganhou intensidade, especialmente na comparação com os resultados anteriores.

Além da disputa principal entre Lula e Flávio Bolsonaro, o crescimento de outros nomes pode influenciar os próximos levantamentos e a avaliação do cenário político nas próximas semanas.