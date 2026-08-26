Lula lidera simulações de segundo turno em nova pesquisa

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece na frente na pesquisa estimulada para o segundo turno da eleição deste ano. No levantamento do Instituto Indexa Pesquisas, encomendado pela Broadcast, Lula soma 46% das intenções de voto, contra 41% de Flávio Bolsonaro (PL).

Além disso, 6% dos entrevistados afirmaram que não iriam votar, 5% disseram que votariam em branco ou nulo e 2% se declararam indecisos ou sem resposta. Este é o primeiro estudo da parceria entre Broadcast e Indexa para divulgar sondagens eleitorais exclusivas sobre a corrida presidencial.

Como ficam os outros cenários

Na simulação contra Romeu Zema (Novo), Lula também lidera, com 45% contra 34% do adversário. Nesse cenário, 8% disseram que não votariam, 9% responderam branco ou nulo e 4% ficaram indecisos ou não souberam dizer.

Contra Ronaldo Caiado (PSD), o presidente marca 44%, enquanto Caiado tem 38%. Já em um eventual segundo turno com Renan Santos (Missão), Lula repetiria a vantagem, com 46% a 34%. Em todos os cenários, os demais percentuais ficam distribuídos entre não voto, nulo/branco e indecisos.

Comparação com a rodada anterior

Segundo o instituto, o desempenho de Lula ficou estável em relação à pesquisa de 26 de julho, quando também marcou 46% no cenário contra Flávio Bolsonaro. Já Flávio oscilou de 39% para 41%, movimento considerado dentro da margem de erro. Nos demais confrontos, Lula também se mantém à frente, com pequenas variações em relação ao levantamento anterior.

Metodologia da pesquisa

A sondagem foi realizada entre 20 e 23 de agosto, na modalidade quantitativa e amostral, com 2.000 entrevistas individuais por telefone e questionário estruturado. O índice de confiança é de 95%, com margem de erro de 2,2 pontos percentuais. O registro no Tribunal Superior Eleitoral é BR-06366/2026. (com informações da Agência Estado)