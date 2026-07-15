Lula amplia vantagem sobre Flávio Bolsonaro em pesquisa Quaest

Levantamento mostra o presidente na frente em cenário de segundo turno e também na disputa de primeiro turno

Publicado em 15/07/2026 às 07:31

Alterado em 15/07/2026 às 08:21

A pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (15) indica que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ampliou sua vantagem em um eventual segundo turno contra o senador Flávio Bolsonaro. Segundo o levantamento, Lula venceria por 45% a 37%, enquanto 14% dos entrevistados disseram que votariam branco ou nulo e 4% se declararam indecisos.

A tendência observada nas últimas três pesquisas é de alta para Lula e de queda para o senador. Em maio, antes do caso “Dark Horse”, o presidente tinha 42% e Flávio Bolsonaro 41%, cenário que configurava empate técnico. Agora, a distância entre os dois chegou a sete pontos percentuais.

Desempenho no primeiro turno e outros cenários

No cenário estimulado de primeiro turno, Lula também aparece na liderança, com 40% das intenções de voto. Flávio Bolsonaro soma 28%, seguido por Ronaldo Caiado, com 4%, e Renan Santos, com 3%. Romeu Zema aparece com 2%, enquanto Cabo Daciolo, Augusto Cury, Joaquim Barbosa e Samara Martins têm 1% cada.

Edmilson Costa, Heró Bezerra e Hertz Dias não pontuaram. A pesquisa ainda registrou 11% de eleitores indecisos e 8% que afirmaram que votarão branco ou nulo. Lula também aparece com vantagem em cenários de segundo turno contra Renan Santos, Caiado e Zema.

Espontânea, metodologia e registro

Na pesquisa espontânea, Lula registrou 26% das menções, três pontos a mais do que na rodada anterior. Flávio Bolsonaro marcou 14%, com recuo de três pontos. O levantamento da Genial/Quaest ouviu 2.004 pessoas em domicílios entre 10 e 13 de julho.

A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-07181/2026. (com informações da Agência Estado)

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