Flávio Bolsonaro tem 42% contra 40% de Lula em simulação da Quaest

A nova pesquisa Quaest indica Flávio Bolsonaro (PL) com 42% das intenções de voto em uma eventual disputa de segundo turno contra 40% do presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT). A diferença é de dois pontos percentuais e, por causa da margem de erro de dois pontos para mais ou para menos, os dois estão em empate técnico.

Brancos e nulos somam 13%, enquanto 5% dos entrevistados disseram não saber em quem votar. O levantamento foi encomendado pela Globo e pelo jornal O Globo e marca a primeira vez desde abril que Flávio aparece numericamente à frente de Lula na série da Quaest.

Vantagem no Sudeste e liderança de Lula no Nordeste

Os recortes regionais mostram cenários bem diferentes pelo país. No Sudeste, Flávio Bolsonaro tem 47% contra 31% de Lula, uma vantagem de 16 pontos percentuais. Já no Nordeste, o presidente lidera com 60%, enquanto o candidato do PL aparece com 28%.

Entre os homens, Flávio também está à frente, com 47% a 38%. Entre as mulheres, Lula marca 41% e o senador 38%, resultado que configura empate técnico dentro da margem de erro de três pontos para esse segmento.

Entre os eleitores mais jovens, Flávio registra 43% e Lula 37%. No grupo dos independentes, o senador soma 36% contra 26% do presidente, embora os brancos e nulos cheguem a 29% nesse recorte.

Eleitorado dividido entre medo de Lula e da família Bolsonaro

A Quaest também mediu qual cenário gera mais preocupação. Para 44% dos entrevistados, a reeleição de Lula é o maior temor. Outros 42% apontam uma eventual volta da família Bolsonaro ao poder como a principal preocupação.

Esse quadro mudou ao longo dos últimos meses. Em julho, 46% demonstravam mais medo do retorno dos Bolsonaro, enquanto 38% citavam a continuidade de Lula. Nas duas pesquisas anteriores divulgadas em setembro, a divisão havia empatado em 43% para cada lado.

Lula também empata tecnicamente com outros adversários

Além de Flávio Bolsonaro, a Quaest testou Lula contra outros nomes em cenários de segundo turno. Contra Augusto Cury (Avante), o presidente aparece com 38% e o escritor com 36%, enquanto brancos e nulos chegam a 21% e indecisos a 5%.

Na simulação com Ronaldo Caiado (PSD), Lula tem 41% contra 39%. Contra Renan Santos (Missão), o placar é de 41% a 38%. A única disputa em que o presidente abre vantagem acima da margem de erro é contra Romeu Zema (Novo), com 45% a 33%.

Como foi a pesquisa

O levantamento ouviu 2.004 eleitores entre os dias 10 e 13 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-03607/2026.