Lula lidera todos os cenários de pesquisa presidencial da Quaest

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Publicado em 05/08/2026 às 09:11

Alterado em 05/08/2026 às 09:11

O presidente Lula em viagem à Alemanha, onde assinou parcerias comerciais e de inovação (arquivo) Agência Brasil

A pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 5, mostra Lula na dianteira da corrida presidencial em diferentes cenários testados. No principal confronto de segundo turno, o presidente aparece com 44% das intenções de voto, contra 39% de Flávio Bolsonaro.

Brancos e nulos somam 13%, enquanto 4% dos entrevistados ainda estão indecisos. Em relação à rodada anterior, ambos oscilaram dentro da margem de erro de dois pontos porcentuais, mantendo o quadro de estagnação observado nas últimas três pesquisas.

Primeiro turno mostra polarização

No cenário estimulado de primeiro turno, Lula lidera com 39% das intenções de voto, seguido por Flávio Bolsonaro, com 30%. A distância entre os dois confirma a polarização já vista nas simulações de segundo turno.

Na sequência, Renan Santos e Ronaldo Caiado aparecem empatados com 4% cada, Romeu Zema tem 2% e Cabo Daciolo, Augusto Cury e Samara Martins registram 1% cada. Clariana Barão, Edmilson Costa e Hertz Dias não pontuaram. Também há 10% de indecisos e 8% de votos brancos ou nulos.

Pesquisa espontânea e rejeição

Na modalidade espontânea, quando o eleitor não recebe uma lista de nomes, Lula aparece com 25% das menções, enquanto Flávio Bolsonaro soma 18%. Outros nomes juntos alcançam 5%, e 51% dos entrevistados dizem ainda estar indecisos.

Apesar da liderança, Lula e Flávio Bolsonaro também concentram os maiores índices de rejeição. O senador do PL é rejeitado por 54% dos eleitores, e o presidente, por 52%, reforçando o caráter polarizado da disputa.

Como foi feita a pesquisa

O levantamento ouviu 2.004 pessoas entre 31 de julho e 3 de agosto. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo BR-06591/2026. (com informações da Agência Estado)