Cresce aprovação e cai desaprovação ao governo Lula, aponta Quaest

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Publicado em 13/05/2026 às 10:00

Alterado em 13/05/2026 às 12:08

Por Julinho Bittencourt - A nova pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (13) aponta melhora nos índices de aprovação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo o levantamento, 46% dos brasileiros aprovam a gestão petista, enquanto 49% desaprovam.

Os números mostram avanço em relação ao levantamento anterior, realizado em abril, quando 43% aprovavam o governo e 52% desaprovavam. A oscilação reduziu a diferença entre aprovação e desaprovação de nove para três pontos percentuais.

De acordo com Felipe Nunes, diretor da Quaest, o principal movimento ocorreu entre os eleitores independentes.

“O principal movimento aconteceu entre os eleitores independentes. Neste segmento, o saldo negativo era de -16 pp em abril e agora é de apenas -5 pp. Nos demais segmentos, a situação continua a mesma”, afirmou.

A pesquisa foi divulgada a cinco meses da eleição presidencial, período em que Lula tenta recuperar popularidade para buscar um novo mandato. Nas últimas semanas, o governo anunciou medidas como o programa “Desenrola 2.0”, voltado à renegociação de dívidas com uso do FGTS, além de um novo pacote de combate ao crime organizado.

Aprovação cresce entre mulheres e classe média

Entre as mulheres, a aprovação do governo passou de 45% para 48%, enquanto a desaprovação caiu de 49% para 44%. O eleitorado feminino é considerado estratégico para a disputa presidencial.

Também houve melhora significativa entre brasileiros de 35 a 59 anos. Nesse grupo, a aprovação subiu de 41% para 47%, enquanto a desaprovação caiu de 54% para 48%.

Entre os eleitores independentes, a aprovação avançou de 32% para 37%, e a desaprovação recuou de 58% para 52%.

Na faixa de renda entre dois e cinco salários mínimos, a aprovação saiu de 38% para 43%, enquanto a desaprovação caiu de 57% para 52%.

Nordeste segue como principal reduto

O Nordeste continua sendo a região de maior apoio ao presidente, com 63% de aprovação — mesmo índice registrado em abril. Já a desaprovação permanece maior nas demais regiões do país: 54% no Sudeste, 61% no Sul e 52% no Centro-Oeste/Norte.

Entre os católicos, o governo apresentou uma das maiores altas do levantamento. A aprovação subiu de 49% para 55%, enquanto a desaprovação caiu de 46% para 42%.

Já entre os evangélicos, a rejeição segue elevada: 65% desaprovam o governo, contra 30% que aprovam.

Avaliação positiva também cresce

A pesquisa também mostrou melhora na avaliação geral da administração federal. Para 34%, o governo Lula é positivo, ante 31% em abril. Já a avaliação negativa caiu de 42% para 39%.

Os entrevistados também demonstraram percepção mais favorável sobre o rumo do país. O percentual dos que acreditam que o Brasil está indo na direção certa passou de 34% para 38%, enquanto os que consideram que o país segue na direção errada caiu de 58% para 53%.

Outro indicador que apresentou melhora foi o apoio à reeleição de Lula. Segundo a Quaest, 41% avaliam que o presidente merece mais quatro anos de mandato, ante 38% em abril.

Medo da volta dos Bolsonaro supera receio de novo governo Lula

O levantamento também perguntou aos entrevistados qual cenário provoca mais medo: a volta da família Jair Bolsonaro ao poder ou a continuidade de Lula no comando do país.

Segundo a pesquisa:

44% disseram ter mais medo da volta da família Bolsonaro;

42% afirmaram temer mais um governo Lula;

7% disseram ter medo de ambos;

3% afirmaram não ter medo de nenhum dos dois.

A Quaest ouviu 2.004 pessoas com 16 anos ou mais entre os dias 8 e 11 de maio. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no TSE sob o número BR-03598/2026.