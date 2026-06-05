Lula lidera nova pesquisa Vox Brasil sobre a disputa presidencial

Petista amplia vantagem sobre Flávio Bolsonaro e mantém vantagem entre mulheres e eleitores de menor renda

Publicado em 05/06/2026 às 14:13

Alterado em 05/06/2026 às 14:13

Lula com boné de contraponto aos bonés de Trump e dos Bolsonaros: 'O Brasil é dos brasileiros' Foto: Ricardo Stuckert

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a corrida presidencial em cenário estimulado de primeiro turno, segundo pesquisa do Instituto Vox Brasil divulgada nesta sexta-feira, 5. O petista aparece com 42,1% das intenções de voto, contra 33,6% do senador Flávio Bolsonaro (PL), uma vantagem de 8,5 pontos percentuais.

O levantamento mostra crescimento da vantagem de Lula em relação às rodadas anteriores. Desde meados de maio, o presidente avançou 7,8 pontos percentuais, saindo de 34,3% para 42,1%, enquanto Flávio Bolsonaro recuou 2,9 pontos, de 36,5% para 33,6%.

Demais candidatos na disputa

Na terceira posição aparece o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), com 6,9% das intenções de voto. Em seguida está o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), com 5,1%. Renan Santos (Missão) registra 3,1%, seguido por Aécio Neves (PSDB), com 2,1%, Joaquim Barbosa (DC) com 1,1%, Augusto Cury (Avante) com 0,5%, e Cabo Daciolo com 0,3%.

Os votos em branco, nulos ou em nenhum candidato somam 2,9%, enquanto 2,3% dos entrevistados afirmaram não saber ou preferiram não responder. Este é o primeiro levantamento após a visita de Flávio ao presidente Donald Trump e a decisão do governo americano em declarar o PCC e o CV como organizações terroristas.

Recortes por perfil do eleitorado

Lula lidera com folga entre mulheres e eleitores de baixa renda. Entre as mulheres, o presidente alcança 46,0% das intenções de voto, contra 30,8% de Flávio Bolsonaro. Já entre os homens, o senador do PL registra 40,1%, ante 37,8% do petista.

Por faixa etária, Lula tem seus melhores resultados entre eleitores com mais de 60 anos. No grupo de 60 a 69 anos, o presidente chega a 44,8%, enquanto Flávio tem 32,9%. Entre os entrevistados acima de 69 anos, Lula alcança 46,9%, contra 31,0% do senador. Flávio Bolsonaro, por sua vez, aparece melhor entre os eleitores de 35 a 44 anos, com 40,8%, contra 36,5% de Lula.

Entre os eleitores com renda de até dois salários mínimos, Lula tem 55,1% das intenções de voto e Flávio Bolsonaro registra 23,5%. Já entre aqueles com renda superior a dez salários mínimos, o cenário se inverte: Flávio aparece com 41,7%, enquanto Lula tem 32,9%. No recorte por escolaridade, Lula lidera entre os grupos com menor nível de instrução, mas perde força à medida que o grau de escolaridade aumenta.

Entre analfabetos, Lula registra 53,2%, contra 24,1% de Flávio. Já entre os eleitores com ensino superior completo, Flávio Bolsonaro aparece numericamente à frente, com 39,1%, ante 38,4% de Lula.

Rejeição e avaliação do governo

A pesquisa também mediu a rejeição dos candidatos. Lula lidera com 49,2%, seguido de perto por Flávio Bolsonaro, com 48,3%. O terceiro nome mais rejeitado é Aécio Neves, com 41,3%, enquanto Romeu Zema marca 25,7% e Joaquim Barbosa, 23,3%.

Na avaliação da gestão federal, o quadro é de equilíbrio. Segundo o levantamento, 49,1% aprovam o governo Lula, enquanto 49,3% desaprovam. Outros 1,6% não souberam responder ou preferiram não opinar.

Os dados mostram melhora gradual da avaliação presidencial ao longo das últimas semanas. Em 14 de maio, a aprovação era de 45,1%, enquanto a desaprovação alcançava 51,5%. Na rodada divulgada em 20 de maio, os índices passaram para 46,1% e 50,4%, respectivamente. Na comparação com a primeira pesquisa da série, a aprovação avançou quatro pontos percentuais e a desaprovação recuou 2,2 pontos.

A diferença entre aprovação e desaprovação é de apenas 0,2 ponto percentual, dentro da margem de erro do levantamento, o que indica empate técnico. O Instituto Vox Brasil ouviu 2.100 brasileiros com 16 anos ou mais entre os dias 1 e 3 de junho. A pesquisa tem margem de erro de 2,15 pontos percentuais para mais ou para menos e nível de confiança de 95%. Os resultados foram registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número 08016/2026.