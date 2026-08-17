Flamengo goleia o Mirassol por 5 a 1 e segue na cola da liderança

Rubro-Negro vence fora de casa, chega a 47 pontos e mantém viva a disputa pelo topo do Brasileirão

Publicado em 16/08/2026 às 20:50

Alterado em 17/08/2026 às 08:51

O Flamengo venceu o Mirassol por 5 a 1 neste domingo (16) e manteve a perseguição ao topo do Brasileirão. A equipe rubro-negra controlou a partida desde os primeiros minutos, pressionou a saída de bola do adversário e abriu o placar com Carrascal ainda na etapa inicial.

Antes disso, o time já havia levado perigo em finalizações de Carrascal e Plata, mostrando intensidade ofensiva. Depois do gol, o Flamengo seguiu em cima e foi para o intervalo com vantagem no placar, sem dar espaço para reação do Mirassol.

Segundo tempo avassalador define a partida

Na volta do intervalo, o Flamengo acelerou de vez e resolveu o confronto em sequência. Luiz Araújo ampliou com boa jogada coletiva, Pedro marcou o terceiro em cruzamento pela esquerda e, logo depois, voltou a aparecer para fazer o quarto gol em contra-ataque bem trabalhado.

Mesmo com a larga vantagem, o time não diminuiu o ritmo. Samuel Lino completou a goleada após assistência de Arrascaeta, em um lance que resumiu a superioridade rubro-negra. O Mirassol ainda descontou com João Victor, de cabeça, mas sem alterar o controle da partida por parte dos visitantes.

Resultado mantém o Flamengo vivo na briga pela liderança

Com a vitória, o Flamengo chegou a 47 pontos e ficou a três do líder do campeonato, além de ter um jogo a menos. O desempenho fora de casa reforça o bom momento da equipe na reta decisiva da competição e aumenta a confiança para os próximos compromissos.

Pedro foi um dos grandes destaques da noite, alcançando 14 gols e dividindo a artilharia do Brasileirão. Já Carrascal teve participação direta na construção do placar e Luiz Araújo também deixou sua marca em uma atuação coletiva muito consistente.