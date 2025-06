Flamengo goleia o Fortaleza e assume a liderança do Brasileirão

Arrascaeta, Evertton Araujo, Luiz Araújo (2) e Michael balançaram as redes na vitória por 5 a 0, no Maracanã

Publicado em 01/06/2025 às 20:29

Alterado em 01/06/2025 às 21:36

De tanto insistir, o Mengão abriu o marcador aos 29’ com o artilheiro do Brasileirão! Léo Ortiz Foto: Gilvan de Souza / CRF

Por Rômulo Paranhos - Na 11ª rodada do Brasileirão, a última antes da Copa do Mundo de Clubes, o Flamengo fez o dever de casa em grande estilo ao golear o Fortaleza por 5 a 0 neste domingo (1), no Maracanã. Arrascaeta, Evertton Araujo, Luiz Araújo (2) e Michael fizeram os gols do triunfo rubro-negro. Com o resultado, o Mengão assumiu a liderança do campeonato com 24 pontos.

O jogo

O Flamengo começou a partida com o controle da posse de bola, trocando passes até chegar ao ataque. Com cinco minutos, a primeira chance foi criada. Luiz Araújo recebeu na entrada da área e bateu colocado para boa defesa de João Ricardo.

O time rubro-negro seguia no campo ofensivo, enquanto o Fortaleza adotava uma postura muito recuada e mal conseguia sair do seu campo de defesa. Aos 13’, boa trama no ataque entre Cebolinha e Alex Sandro, que foi na linha de fundo e cruzou para Bruno Henrique na área. O camisa 27 pegou de primeira com a canhota e o goleiro se esticou todo para espalmar, mandando para escanteio.

De tanto insistir, o Mengão abriu o marcador aos 29’ com o artilheiro do Brasileirão! Léo Ortiz carregou a bola pela intermediária e deu um belo passe de trivela para Arrascaeta dominar e bater na saída do goleiro: 1 a 0. É o nono gol do camisa 10 no campeonato.

Após o gol, o Mais Querido seguiu no campo de ataque buscando ampliar a vantagem. Aos 40’, Varela tocou para Evertton Araujo, que devolveu de primeira para o lateral invadir a área e chutar forte. João Ricardo salvou mais uma vez o Fortaleza. A primeira etapa terminou com total domínio rubro-negro.

Logo com dois minutos de bola rolando no segundo tempo, o Mengão ampliou o marcador. Varela tocou para Evertton Araujo na entrada da área, ele dominou e bateu com categoria no canto direito do goleiro para fazer 2 a 0.

E não deu tempo do Fortaleza respirar, pois o Mengão já marcou o terceiro logo na sequência. Arrascaeta ajeitou para Luiz Araújo bater colocado, o goleiro ainda encostou na bola antes de entrar: 3 a 0.

Com três de vantagem, o técnico Filipe Luís rodou o elenco e fez três alterações. Saíram Arrascaeta, Bruno Henrique e Cebolinha para as entradas de Erick Pulgar, Pedro e Michael, respectivamente.

Mesmo com uma vantagem confortável, o Rubro-Negro queria mais, e marcou o quarto aos 25’. Varela acelerou pela direita e cruzou para Michael na área pegar de primeira no ângulo: 4 a 0.

O quinto veio três minutos depois, novamente com Luiz Araújo. Pedro roubou a bola de Zé Welison e tocou de calcanhar para o camisa 7, que avançou até a área e bateu no canto de João Ricardo: 5 a 0.

Nos minutos finais, Viña entrou na vaga de Alex Sandro e fez sua estreia pelo Rubro-Negro na atual temporada, após se recuperar de grave lesão no joelho direito. O Fla valorizou a posse de bola e esperou o apito final para sair de campo com uma grande vitória. Com isso, a equipe de Filipe Luís retorna à liderança da competição.

Flamengo

Rossi; Varela, Léo Ortiz, Danilo e Alex Sandro (Viña); Evertton Araujo, Gerson e Arrascaeta (Erick Pulgar); Luiz Araújo (Juninho), Everton Cebolinha (Michael) e Bruno Henrique (Pedro).

Técnico: Filipe Luís.

Fortaleza

João Ricardo; Tinga, Kuscevic, Gustavo Mancha e Mancuso (Gastón Ávila); Zé Welison, Emmanuel Martínez, Pochettino (Yago Pikachu) e Lucca Prior (Breno Lopes); Marinho (Rodrigo Santos) e Deyverson (Lucero).

Técnico: Vojvoda.

Ficha técnica

Flamengo 5x0 Fortaleza – Campeonato Brasileiro | 11ª Rodada

Local: Maracanã, RJ

Data e horário: 01/06/2025 às 18h30

Arbitragem: Gustavo Ervino Bauermann (SC), Alex dos Santos (SC) e Gizeli Casaril (SC)

Cartões amarelos: Alex Sandro (FLA) e Zé Welison (FOR)

Gols: Arrascaeta (29’1ºT), Evertton Araujo (2’2ºT), Luiz Araújo (11’2ºT e 28’2ºT) e Michael (25’2ºT).

(com Assessoria de Comunicação do Flamengo)