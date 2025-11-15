ESPORTES
Flamengo goleia o Sport e assume a liderança do Brasileirão
Por ESPORTES
Publicado em 15/11/2025 às 20:43
Alterado em 15/11/2025 às 21:37
Por Rômulo Paranhos - Nada melhor que uma goleada para celebrar os 130 anos de história! Em jogo atrasado da 12ª rodada do Brasileirão, o Flamengo goleou o Sport por 5 a 1 neste sábado (15), na Arena de Pernambuco, e assumiu momentaneamente a liderança do campeonato. Após começar perdendo, o time rubro-negro buscou a virada com gols de Luiz Araújo, Juninho, Bruno Henrique, Ayrton Lucas e Douglas Telles. Com certeza, os seis jovens remadores estão em festa lá no céu!
O jogo
Com um time inteiro de desfalques, o Flamengo começou a partida tomando a iniciativa de valorizar a posse de bola no campo ofensivo. A primeira boa chegada aconteceu aos seis minutos. Samuel Lino acelerou a jogada pela esquerda e tocou para Bruno Henrique pelo meio. O camisa 27 arriscou o chute de fora da área, mas Gabriel defendeu no centro do gol.
Na primeira descida do Sport ao ataque, Ayrton Lucas fez o corte providencial no chute de Matheusinho. Porém, na sequência, os donos da casa abriram o placar com Pablo, que recebeu dentro da área e bateu no canto direito de Rossi: 1 a 0.
Em desvantagem, o time rubro-negro logo se lançou ao ataque para tentar o empate. Aos 29’, Erick Pulgar cruzou na área e Samuel Lino cabeceou por cima do gol. Na reta final, Matheus Alexandre fez falta dura em Ayrton Lucas, levou o segundo amarelo e foi expulso, deixando o Sport com um a menos.
O Mengão logo se aproveitou da vantagem numérica e deixou tudo igual aos 40’. Luiz Araújo recebeu na entrada da área e bateu colocado no canto, sem chance para o goleiro: 1 a 1. Quando a bola voltou a rolar, o Sport teve outro jogador expulso. Ramon, que já estava amarelado, fez falta em Wallace Yan e também levou cartão vermelho. Após três minutos de acréscimos, o árbitro apitou o fim do primeiro tempo.
Com dois homens a mais em campo, o Flamengo voltou para a segunda etapa com Michael no lugar de João Victor, que estava amarelado. O jogo era ataque contra defesa, pois o time rubro-negro ocupava todo o campo de ataque e pressionava o Sport. Aos 10’, Ayrton Lucas fez a finta pela esquerda da área e soltou a bomba para grande defesa de Gabriel, que espalmou para escanteio.
O técnico Filipe Luís fez mais duas alterações na equipe. Colocou Cebolinha e Juninho em campo nos lugares de Samuel Lino e Wallace Yan, respectivamente. E no primeiro lance da dupla, o Mengão chegou à virada! Cebolinha dominou na esquerda e chutou cruzado, a bola bateu na trave e voltou em Juninho, que completou para as redes. A bola ainda tocou a trave antes de entrar: 2 a 1.
Na jogada seguinte, o Mais Querido ampliou a vantagem com Bruno Henrique. O Sport falhou na saída de bola, Cebolinha conseguiu a roubada e passou para Luiz Araújo, que serviu o camisa 27. Ele viu Gabriel fora do gol e tocou por cobertura para marcar o terceiro: 3 a 1.
Com domínio absoluto das ações, o Rubro-Negro chegou ao quarto gol aos 25’. Ayrton Lucas arriscou o chute, a bola desviou em Aderlan e entrou no fundo das redes: 4 a 1. O quinto foi questão de tempo! E nada melhor que um garoto do Ninho para balançar as redes. No seu primeiro toque na bola, Douglas Telles aproveitou o cruzamento de Cebolinha e marcou seu primeiro gol nos profissionais do Mengão.
Nos minutos finais, a equipe rubro-negra seguiu no ataque em busca do sexto para homenagear os seis jovens remadores com um gol pra cada, mas a goleada terminou mesmo em 5 a 1. O mais importante foi que, com a vitória, o Mengão assumiu momentaneamente a liderança do Brasileirão, e torce para um tropeço do Palmeiras contra o Santos, nesta noite, para seguir no topo da tabela de classificação.
Flamengo
Rossi; Emerson Royal, João Victor (Michael), Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Saúl e Wallace Yan (Juninho); Luiz Araújo, Samuel Lino (Everton Cebolinha) e Bruno Henrique (Douglas Telles).
Técnico: Filipe Luís.
Sport
Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon e Luan Cândido; Rivera (Riquelme), Lucas Kal, Lucas Lima (Adriel) e Matheusinho (Aderlan); Léo Pereira (Sérgio Oliveira) e Pablo (Igor Cariús).
Técnico: César Lucena.
Ficha técnica
Sport 1x5 Flamengo – Campeonato Brasileiro | 12ª Rodada
Local: Arena de Pernambuco, Recife-PE
Data e horário: 15/11/2025 às 18h30
Arbitragem: Rafael Rodrigo Klein (RS), Maira Mastella Moreira (RS) e Michael Stanislau (RS)
Cartões amarelos: Ramon (SPT), Erick Pulgar (FLA), Matheus Alexandre (SPT), João Victor (FLA) e Saúl (FLA)
Cartões vermelhos: Matheus Alexandre (SPT), Ramon (SPT)
Gols: Pablo (14’1ºT), Luiz Araújo (40’1ºT), Juninho (15’2ºT), Bruno Henrique (17’2ºT), Ayrton Lucas (25’2ºT) e Douglas Telles (34’2ºT).