Fluminense vence Bolívar e decide vaga nas oitavas da Conmebol Libertadores na última rodada

Lucho Acosta e John Kennedy fazem 2 a 1 diante de mais de 60 mil tricolores no Maracanã

Publicado em 19/05/2026 às 21:05

Alterado em 20/05/2026 às 14:48

Com o apoio de mais de 60 mil torcedores presentes ao Maracanã, o Fluminense derrotou o Bolívar (BOL) por 2 a 1, nesta terça-feira (19), em duelo válido pela quinta e penúltima rodada da Conmebol Libertadores. Lucho Acosta e John Kennedy balançaram a rede para o Tricolor.

O primeiro triunfo da campanha pelo bicampeonato deixa o clube vivo pela vaga nas oitavas de final. Terceiro colocado do Grupo C com os mesmos cinco pontos do vice-líder, o Time de Guerreiros precisa vencer o Deportivo La Guaira (VEN), novamente em casa, e torcer por um tropeço do Bolívar, que recebe o primeiro colocado, Independiente Rivadavia (ARG). A rodada derradeira será disputada no próximo dia 27 (quarta-feira), às 21h30.

Comandada esta noite pelo auxiliar Maxi Cuberas, devido à suspensão do técnico Luis Zubeldía, a equipe volta a campo no sábado (23/05), quando enfrenta o Mirassol, às 19h, no Maião, pela 17ª rodada do Brasileirão.

PRIMEIRO TEMPO

A primeira investida tricolor veio no primeiro minuto de jogo. Lançado por Guga, Canobbio foi à linha de fundo e cruzou para Lucho Acosta subir mais que a zaga e cabecear por cima. A pressão seguiu com tentativas de Ignacio e do próprio Acosta, até que o argentino abriu o placar. Aos seis minutos, após falha na saída de bola e blitz na área adversária, ele acertou em cheio o rebote do goleiro. O segundo quase saiu aos 11, quando Guga lançou na medida para John Kennedy se antecipar ao zagueiro e, de primeira, tirar tinta da trave. Savarino, cobrando falta, e Guilherme Arana, arriscando da ponta, esbarraram na defesa.

Aos 22 minutos, John Kennedy recebeu passe de Savarino na intermediária, girou sobre o marcador e avançou pela esquerda até soltar a bomba em chute cruzado defendido pelo goleiro. O rival igualou o marcador no instante seguinte. Ignacio, de cabeça, e Acosta, em cruzamento fechado, responderam. Aos 38, Guga conseguiu o cabeceio para Savarino chutar com perigo. Depois, o venezuelano passou para Hércules encher o pé, obrigando o arqueiro a espalmar. Em cobrança de escanteio do próprio Savarino, John Kennedy ensaiou a bicicleta, mas errou o alvo. Nos acréscimos, lançado novamente por Savarino, Canobbio girou batendo nas mãos do goleiro, enquanto John Kennedy, acionado por Guga, cabeceou por cima. Savarino ainda tentou de longe, mas mandou pela linha de fundo.

SEGUNDO TEMPO

O Fluminense voltou do intervalo sem deixar o adversário respirar. Aos seis minutos, após tabela com John Kennedy, Hércules invadiu a área pela direita e cruzou para o meio, onde Savarino chutou bloqueado pela zaga e insistiu para defesa do goleiro. Depois, Arana recebeu passe de Acosta e lançou na segunda trave para Canobbio ajeitar e Guga, de primeira, soltar a bomba, obrigando o arqueiro a trabalhar. Castillo, que acabara de entrar em campo, teve um gol anulado por impedimento aos 18. Arana chegou a arriscar de longe, mas a rede estufou para valer aos 25, quando Soteldo levou a marcação e, apesar de desvio no meio do caminho, conseguiu cruzamento para John Kennedy, também de primeira, acertar o canto esquerdo e quebrar a série invicta de três jogos do adversário.

Na sequência, Freytes levantou na área para Germán Cano ajeitar e Savarino bater cruzado à direita do gol. Aos 44 minutos, Arana virou o jogo para Samuel Xavier, já na zona de perigo, pegar de primeira para defesa milagrosa. Servido por Acosta e Soteldo, Castillo, de cabeça, mandou nas mãos do goleiro. Após lançamento de Soteldo, a zaga cortou mal e deixou a sobra para Cano finalizar também de primeira. Castillo quase descolou desvio fatal. No último lance, Hércules lançou para o argentino, novamente de cabeça, exigir do arqueiro mais um milagre. O rebote de Freytes explodiu na defesa.

FICHA TÉCNICA

CONMEBOL Libertadores – 5ª rodada

19/05/2026, 19h – Maracanã

Fluminense (2)

Fábio; Guga (Samuel Xavier), Ignácio, Freytes e Guilherme Arana; Hércules, Nonato (Castillo) e Lucho Acosta; Agustín Canobbio (Soteldo), Savarino (Paulo Henrique Ganso) e John Kennedy (Germán Cano). Técnico: Maxi Cuberas

Bolívar (BOL) (1)

Lampe; Arreaga, Gariglio, Echeverría, Jesús Sagredo (Luis Paz) e José Sagredo; Robson, Justiniano e Melgar (Ervin Vaca); Pato Rodríguez (Chávez) e Romero. Técnico: Vladimir Soria

Gols: Lucho Acosta (6’ 1T) e John Kennedy (25’ 2T) (FLU); Melgar (23’ 1T) (BOL)

Cartões amarelos: Freytes, Guga, Lucho Acosta, John Kennedy e Paulo Henrique Ganso (FLU); Echeverría e Romero (BOL)

Arbitragem: Andrés Matonte, auxiliado por Andrés Nievas e Mathias Muniz.

(com informações da Assessoria de Comunicação do Fluminense)

