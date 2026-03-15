ESPORTES
Fluminense vence o Athletico-PR no Maracanã pelo Brasileiro
Por ESPORTES JB
[email protected]
Publicado em 15/03/2026 às 18:14
Alterado em 15/03/2026 às 20:45
O Fluminense venceu o Athletico-PR por 3 a 2, neste domingo (15), em jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor saiu atrás no placar, mas foi para cima, e com gols de Hércules, Canobbio e Guilherme Arana, conquistou a vitória no Maracanã. Com o resultado, o time chegou aos 13 pontos e assumiu a segunda colocação na tabela de classificação.
A equipe comandada pelo técnico Luis Zubeldía volta a campo na quarta-feira (18/03), para enfrentar o Vasco, pela sétima rodada da competição. O clássico será no Maracanã, às 21h30.
PRIMEIRO TEMPO
O Fluminense iniciou a partida em desvantagem, sofrendo gol de Mendoza aos cinco minutos. A equipe foi em busca da virada e, aos oito, John Kennedy pressionou a saída de bola adversária, levou a melhor e a bola sobrou para Savarino, que rapidamente acionou Hércules na área. O volante ajeitou e chutou forte, deixando tudo igual no Maracanã. Após o gol de empate, o Tricolor passou a controlar a partida e John Kennedy quase fez o segundo aos 18, quando recebeu de Savarino na entrada da área e bateu, mas o goleiro fez a defesa. Aos 27, Zapelli levou cartão vermelho por falta em Samuel Xavier.
O time continuou marcando presença no campo ofensivo e teve outra boa chance aos 30 minutos com Acosta. O argentino passou por cinco marcadores, invadiu a área e finalizou, mas o goleiro evitou o que seria um gol de placa no Maracanã. Cinco minutos depois, Canobbio recebeu de Savarino na área e bateu forte por cima do goleiro para colocar o Fluminense à frente no placar.
SEGUNDO TEMPO
O Tricolor voltou para a segunda etapa na mesma intensidade e quase ampliou aos cinco minutos com Hércules, obrigando o goleiro a fazer grande defesa. Pouco depois, aos nove, Acosta passou por dois marcadores dentro da área e tocou para Savarino, que mandou uma bomba no travessão. Aos 29, Luiz Gustavo empatou a partida novamente.
A equipe seguiu no ataque e teve duas chances em sequência, com Castillo, em que o goleiro fez a defesa, e com Acosta, que finalizou rasteiro para fora. O time continuou acumulando oportunidades e, nos acréscimos, Arana aproveitou a sobra na área para mandar forte para o gol, garantindo a vitória para o Time de Guerreiros.
FICHA TÉCNICA
Campeonato Brasileiro - 6ª rodada
15/03/2026, 16h, Maracanã
Fluminense (3)
Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Freytes e Arana; Martinelli, Hércules (Ganso) e Acosta; Savarino (Serna), Canobbio (Soteldo) e John Kennedy (Castillo). Técnico: Luis Zubeldía.
Athlético-PR (2)
Santos; Benavídez, Terán (Aguirre), Arthur Diaz e Esquivel; Luiz Gustavo, Portilla (Léo Derik) e Zapelli; Mendoza, Viveiros e Julimar (Jadson). Técnico: Odair Hellmann
Gols: Mendoza (5’ 1T), Luiz Gustavo (29’ 2T) (CAP); Hércules (8’ 1T), Canobbio (36’ 1T) Arana (48' 2T)(FLU)
Cartão amarelo: Savarino, Arana (FLU); Viveiros (CAP)
Cartão vermelho: Zapelli (CAP)
Arbitragem: Matheus Delgado Candançan, auxiliado por Nailton Junior de Sousa Oliveira e Leone Carvalho Rocha. (com Assessoria de Comunicação do Fluminense)