Com gols de Acosta e Serna, Fluminense vence o Flamengo no Brasileirão
Por ESPORTES JB
Publicado em 20/11/2025 às 00:37
Alterado em 20/11/2025 às 07:56
O Fluminense venceu o Flamengo por 2 a 1, na noite desta quarta-feira (19), em jogo válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em um Maracanã lotado, Lucho Acosta e Kevin Serna marcaram os gols da vitória do Tricolor no clássico. Com o resultado, o time chegou a 54 pontos e subiu para a sexta colocação na tabela de classificação.
A equipe comandada pelo técnico Luis Zubeldía volta a campo no próximo sábado (22), quando enfrenta o Palmeiras, pela 35ª rodada da competição. A partida será às 21h30, no Allianz Parque, em São Paulo.
PRIMEIRO TEMPO
O Fluminense iniciou a partida pressionando o adversário e não demorou para ter a primeira chance, que surgiu aos quatro minutos, quando Martinelli aproveitou a sobra na entrada da área e rapidamente acionou Canobbio, que finalizou raspando na trave. Pouco depois, aos 12, Everaldo mandou de cabeça, para defesa do goleiro. O time seguiu marcando presença no campo ofensivo e, aos 17, Canobbio arriscou da entrada da área, mas teve chute desviado. Aos 22, Martinelli interceptou a saída de bola adversária e chutou forte por cima do gol.
O gol saiu aos 24, quando Hércules tocou para Acosta na entrada da área, que finalizou de primeira no ângulo, abrindo o placar no Maracanã. Mesmo com a vantagem, a equipe continuou partindo para cima para ampliar o marcador. Aos 34, Serna pressionou o goleiro, roubou a bola e mandou para o fundo da rede, anotando o segundo do Tricolor no clássico. Aos 39, Samuel Xavier recebeu de Acosta na entrada da área e chutou firme, mas a bola desviou e saiu pela linha de fundo.
SEGUNDO TEMPO
O Tricolor retornou para a segunda etapa mantendo a solidez defensiva e apostando em jogadas de contra-ataque. Foi assim que Serna quase marcou o terceiro da partida, aos oito minutos, quando recebeu de Samuel Xavier próximo à área e finalizou, para fora.
A equipe voltou a ter oportunidade aos 29, quando Canobbio cruzou buscando John Kennedy na área, mas a zaga interceptou o lance. No minuto seguinte, o camisa 99 aproveitou a sobra e finalizou firme, exigindo defesa do goleiro. Aos 37, Jorginho diminuiu para o adversário, de pênalti.
FICHA TÉCNICA
Campeonato Brasileiro - 34ª rodada
19/11/2025, 21h30, Maracanã
Fluminense (2)
Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules (Bernal) e Lucho Acosta (Nonato); Serna (Ignácio), Canobbio e Everaldo (John Kennedy). Técnico: Luis Zubeldía
Flamengo (1)
Rossi; Royal, João Victor, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Saul, Erick Pulgar (Jorginho) e Carrascal; Samuel Lino (Everton Cebolinha), Bruno Henrique (Plata) e Luiz Araújo (Juninho). Técnico: Filipe Luis.
Gols: Lucho Acosta (24' 1T), Kevin Serna (34' 1T)(FLU); Jorginho(39' 2T)(FLA)
Cartões amarelos: Saul, Erick Pulgar e Ayrton Lucas (FLA); Everaldo, Renê e Samuel Xavier (FLU)
Arbitragem: Davi De Oliveira Lacerda, auxiliado por Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Douglas Pagung.