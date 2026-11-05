Flamengo vence o Grêmio e abre vantagem na liderança

Rubro-Negro faz 3 a 1 no Maracanã e chega aos 76 pontos no Brasileirão

Publicado em 04/11/2026 às 22:00

Alterado em 05/11/2026 às 12:42

O Flamengo viveu mais uma noite de festa no Maracanã ao vencer o Grêmio por 3 a 1, nesta quarta-feira (4), pela 34ª rodada do Brasileirão. Com uma atuação dominante no primeiro tempo, o time rubro-negro construiu o resultado com gols de Samuel Lino e Pedro, que marcou duas vezes.

Primeiro tempo avassalador

Desde o início, o Flamengo impôs seu ritmo e levou perigo logo aos dois minutos, em finalização de Pulgar defendida por Gabriel Grando. A pressão continuou ao longo da etapa inicial, com troca de passes, volume ofensivo e ocupação constante do campo de ataque até encontrar espaços na defesa gremista.

O primeiro gol saiu aos 19 minutos, quando Arrascaeta encontrou Samuel Lino, que finalizou, viu o goleiro defender e aproveitou o rebote para abrir o placar. Pouco depois, aos 27, Carrascal fez bela jogada individual e serviu Pedro, que bateu na saída do goleiro para ampliar a vantagem.

Pedro decide e Fla fecha a etapa inicial com folga

Nos acréscimos do primeiro tempo, o Flamengo voltou a pressionar e transformou a superioridade em mais um gol. Após cruzamento de Varela e nova defesa de Gabriel Grando em chute de Samuel Lino, Pedro apareceu atento ao rebote para fazer o segundo dele na partida e encaminhar a vitória ainda antes do intervalo.

Com a vantagem construída, o técnico promoveu alterações no segundo tempo para manter o controle da partida. A equipe diminuiu o ritmo, passou a administrar a posse de bola e tentou explorar os espaços deixados pelo Grêmio em busca de mais oportunidades ofensivas.

Grêmio reage, mas Flamengo administra

Na etapa final, o Grêmio conseguiu reduzir a diferença aos 24 minutos, com um belo gol de falta de Amuzu. Mesmo assim, o Flamengo manteve a organização, segurou a pressão adversária e quase voltou a marcar aos 30, quando Samuel Lino carimbou a trave após passe de Pedro.

Na reta final, o time carioca valorizou a posse no campo ofensivo e controlou o jogo até o apito final. Com o resultado, o Flamengo chegou aos 76 pontos, abriu seis de vantagem sobre o Palmeiras e segue mais líder do que nunca do Campeonato Brasileiro. (reportagem ampliada com informações da assessoria de comunicação do Flamengo)