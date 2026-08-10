Flamengo vence o Vitória por 2 a 0 e encosta na liderança do Brasileirão

Rubro-Negro teve atuação dominante no Maracanã e contou com gols de Pulgar e Bruno Henrique

Publicado em 09/08/2026 às 21:48

Alterado em 10/08/2026 às 08:53

O Flamengo fez valer o mando de campo e a força da torcida no Maracanã para controlar o Vitória durante quase toda a partida. Logo nos primeiros segundos, a equipe já criou a primeira chance, e a pressão sobre a saída de bola do adversário se manteve ao longo do primeiro tempo.

Com a posse de bola e o domínio territorial, o Rubro-Negro ocupou o campo ofensivo e dificultou qualquer tentativa de transição do time baiano. A superioridade se traduziu em chances claras e em um gol de rara beleza que abriu o caminho para a vitória.

Golaços garantem a vitória rubro-negra

O placar foi aberto aos 13 minutos com Erick Pulgar, que acertou uma bomba de fora da área no ângulo e fez 1 a 0 para o Flamengo. Pouco depois, o time quase ampliou em finalizações de Léo Pereira e Carrascal, mas Lucas Arcanjo evitou um resultado mais largo antes do intervalo.

No segundo tempo, mesmo com ritmo um pouco menor, o Flamengo seguiu melhor e encontrou espaços para atacar. A confirmação do triunfo veio já na reta final, quando Carrascal puxou o contra-ataque e acionou Bruno Henrique, que finalizou com força para marcar o segundo gol da noite.

Retornos e marcas especiais na noite do Maracanã

Além da vitória, o jogo marcou o retorno de Lucas Paquetá aos gramados após se recuperar de lesão na coxa. Ele entrou no segundo tempo e voltou a vestir o Manto Sagrado em uma partida oficial, reforçando o elenco na reta decisiva da temporada.

Outro destaque foi Evertton Araujo, que completou 100 jogos como profissional do Flamengo. Com a vitória confirmada, o time rubro-negro chegou a 53 pontos, reduziu a distância para a liderança e segue vivo na disputa pelo topo do Brasileirão. (com informações da Assessoria de Comunicação do Flamengo)