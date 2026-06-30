Paquetá sofre lesão e preocupa seleção brasileira

Meio-campista sentiu dores contra o Japão, fez exames e já iniciou tratamento com a equipe médica da seleção

Publicado em 30/06/2026 às 15:58

Alterado em 30/06/2026 às 18:34

Lucas Paquetá teve confirmada uma lesão na parte posterior da coxa esquerda depois de realizar exames de imagem nesta terça-feira (30), um dia após a vitória do Brasil sobre o Japão pela segunda fase da Copa do Mundo. A informação foi divulgada pela CBF, que não estabeleceu prazo para o retorno do meio-campista.

Segundo o comunicado oficial, o jogador já iniciou tratamento sob os cuidados da equipe médica da seleção brasileira. O objetivo é acelerar a recuperação e tentar devolver o atleta às atividades no menor tempo possível.

Como foi a lesão durante o jogo

Paquetá começou a sentir dores e passou a mancar nos minutos finais do primeiro tempo da partida contra o Japão. Visivelmente com dificuldades para caminhar, ele deixou o gramado no intervalo amparado por Neymar e recebeu o apoio dos companheiros de equipe.

Na volta para a etapa final, Carlo Ancelotti o substituiu por Endrick. Mesmo com a lesão, o meio-campista permaneceu no banco de reservas durante o segundo tempo e participou da comemoração da vitória brasileira, ainda com dificuldade para apoiar a perna esquerda no chão.

Preocupação para a sequência da seleção

Titular em todos os compromissos do Brasil até o momento, Paquetá deixa uma lacuna importante no time, que também já lida com a recuperação de Raphinha. A ausência de mais um jogador do setor ofensivo aumenta a preocupação da comissão técnica para a sequência da competição.

Após eliminar o Japão, o Brasil volta a campo no próximo domingo (4), às 17h (horário de Brasília), contra a Noruega, pelas oitavas de final. A seleção aguarda a evolução do tratamento para saber se poderá contar com o meio-campista nas próximas partidas. (com informações da agência Ansa)