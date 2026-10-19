Pesquisa BTG/Nexus revela aprovação ao fim da escala 6x1 e empate entre candidatos

O estudo ouviu 2.002 eleitores entre 16 e 18 de outubro e registra margem de erro de dois pontos porcentuais

Publicado em 19/10/2026 às 07:09

Alterado em 19/10/2026 às 08:27

Postura de Flavio Bolsonaro no debate da Band, de se posicionar atrás do presidente Lula para atrapalhar suas respostas, tem desaprovação da maioria de eleitores na rede social X Foto: reprodução de vídeo

Pesquisa Nexus divulgada nesta segunda-feira (19) mostra que 66,2% dos eleitores brasileiros aprovam o fim da escala 6x1, enquanto 26,4% desaprovam a proposta. Outros 7,4% não souberam ou não responderam. A mudança, aprovada pelo Congresso Nacional na semana passada, prevê cinco dias de trabalho e dois de descanso, sem redução salarial.

O apoio à medida é mais forte no Nordeste, onde chega a 78,8%, com 15% de desaprovação. No Norte/Centro-Oeste, a aprovação é de 66,9%; no Sudeste, de 62,4%; e no Sul, de 54,1%, o menor índice entre as regiões pesquisadas.

Diferenças entre eleitores de Lula e Flávio Bolsonaro

Entre os eleitores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), 91,4% aprovam o fim da escala, e apenas 5,3% desaprovam. Já entre os que dizem pretender votar no senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), a divisão é maior: 41,1% apoiam a mudança e 48,6% rejeitam a proposta.

A pesquisa também mostra que a pauta pode interferir na escolha do voto. Entre os favoráveis ao fim da escala, 17,7% dizem que certamente deixariam de votar em seu candidato caso ele não apoiasse a medida, enquanto 14,8% ficariam em dúvida. Para 62,4%, no entanto, a posição do candidato não alteraria a decisão.

Como a proposta pesa na decisão de voto

Entre os contrários à mudança, 89,2% afirmam que manteriam o voto mesmo se o candidato apoiasse o fim da escala. Outros 2,8% certamente deixariam de votar nele, e 4,5% poderiam mudar de escolha. Os números indicam que o tema mobiliza principalmente os eleitores favoráveis à proposta, mas tem menor impacto entre os críticos.

Empate técnico na disputa presidencial

No segundo turno da eleição presidencial, Flávio Bolsonaro aparece com 46,5% das intenções de voto, contra 45,9% de Luiz Inácio Lula da Silva. A distância numérica caiu para 0,6 ponto porcentual, e os dois seguem tecnicamente empatados. A Nexus informou que passou a divulgar os percentuais com uma casa decimal, o que alterou a forma de apresentação da série histórica.

Nos votos válidos, Flávio tem 50,3% e Lula, 49,7%. Na pesquisa espontânea, ambos registram 44,5%. O levantamento ouviu 2.002 eleitores por telefone entre 16 e 18 de outubro, tem margem de erro de dois pontos porcentuais e nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no TSE sob o número BR-04499/2026. (reportagem ampliada com informações da Agência Estado)