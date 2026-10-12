TSE derruba vídeos de Lula sobre Flavio Bolsonaro ser contra o término da escala 6x1

Decisão de André Mendonça impede novos impulsionamentos pagos e pressiona a Meta a desativar os anúncios

Publicado em 12/10/2026 às 13:55

Alterado em 12/10/2026 às 14:03

O ministro André Mendonça, do Tribunal Superior Eleitoral, proibiu a campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de impulsionar novos vídeos pagos com críticas a Flávio Bolsonaro sobre a escala 6x1. A decisão foi tomada nesse domingo (11) após pedido da campanha do senador, que alegou propaganda negativa nas peças veiculadas no Facebook. Segundo a análise do ministro, o conteúdo tinha caráter predominantemente voltado à desqualificação do candidato, ao associá-lo à manutenção de uma jornada considerada exaustiva. Como os impulsionamentos originais já haviam sido encerrados, a medida impede apenas futuras contratações de mídia paga.

Alcance dos vídeos e reação da Meta A campanha de Flávio Bolsonaro informou que os anúncios circularam entre 12 e 14 de setembro e somaram entre 715 mil e 820 mil impressões, alcançando 369 mil contas. Os gastos estimados ficaram entre R$ 10,4 mil e R$ 15,4 mil, segundo os dados citados no processo. Com a decisão, a Meta, controladora do Facebook, foi notificada para desativar definitivamente os anúncios e informar os valores efetivamente pagos. O caso ainda terá análise do plenário do TSE, o que mantém a decisão em caráter preliminar.

Outra ordem contra publicações da CUT No mesmo domingo, Mendonça também determinou que a Central Única dos Trabalhadores retirasse cinco publicações contra Flávio Bolsonaro de seu perfil institucional no Instagram. A empresa responsável pela plataforma recebeu prazo de três horas para cumprir a ordem. Entre as postagens estavam acusações sobre vínculos com o chamado Escritório do Crime e menções a riscos para aposentadorias, Pix e folga semanal. O ministro considerou que perfis institucionais de pessoas jurídicas não podem divulgar propaganda eleitoral e que as alegações não tinham suporte factual suficiente.