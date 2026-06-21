Nova revelação sobre Flávio Bolsonaro amplia pressão no caso Master

Coluna de O Globo aponta encontros anteriores com Daniel Vorcaro e enfraquece a versão apresentada pelo senador

Publicado em 21/06/2026 às 17:10

Alterado em 21/06/2026 às 17:10

A situação política e jurídica de Flávio Bolsonaro voltou a se complicar após uma nova informação publicada por Lauro Jardim, em O Globo. A revelação reacende o caso Master e atinge o senador justamente no momento em que ele tenta fortalecer sua pré-candidatura à Presidência da República.

De acordo com a coluna, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro teria se encontrado com o banqueiro Daniel Vorcaro em mais de uma ocasião e antes do que havia reconhecido publicamente. A apuração enfraquece a versão que Flávio vinha sustentando e amplia o desgaste em torno do caso.

Encontros com Daniel Vorcaro em Brasília e São Paulo

A informação divulgada por Lauro Jardim afirma que, além da reunião realizada em novembro de 2025 na casa de Vorcaro, em São Paulo, os dois teriam tido um encontro reservado no primeiro semestre do ano passado, em Brasília. Esse detalhe contradiz o relato anterior do senador sobre a extensão e o contexto da relação entre ambos.

O encontro em São Paulo havia sido apresentado por Flávio como uma tentativa de “dar um ponto final” nas negociações envolvendo R$ 134 milhões para o filme Dark Horse. Com a nova revelação, a narrativa fica fragilizada e passa a ser alvo de mais questionamentos políticos e jurídicos.

Desgaste político cresce em meio ao caso Master

Daniel Vorcaro é apontado como pivô de um grande escândalo de fraudes financeiras, o que aumenta a sensibilidade do episódio para Flávio Bolsonaro. A proximidade entre os dois, agora descrita como mais ampla do que o senador admitiu, alimenta a crise em torno do parlamentar.

Lauro também mencionou que a mesma residência de Vorcaro teria recebido o ministro Alexandre de Moraes. A combinação de elementos amplia a tensão política e mantém o caso Master no centro da disputa pública.