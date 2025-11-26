Daniel Vorcaro, do Master, é dono de mansão de 85 milhões de dólares em Miami

Trata-se de uma das mansões mais caras já negociadas em Miami

Publicado em 26/11/2025 às 06:34

Alterado em 26/11/2025 às 08:01

Por Guilherme Levorato - O banqueiro Daniel Vorcaro, preso na última semana em meio a uma investigação que apura fraude bilionária por meio do Banco Master, foi identificado como o verdadeiro proprietário de uma das mansões mais caras já negociadas em Miami. A informação foi divulgada pelo The Real Deal, que também revelou conexões do executivo com outros imóveis de alto padrão na região.

De acordo com a reportagem, Vorcaro — CEO e acionista majoritário do Banco Master — seria o dono real do extenso imóvel à beira da baía, localizado nos números 4445 e 4425 da Sabal Palm Road, dentro do condomínio fechado Bay Point, além de uma casa não voltada para o mar, situada no número 4430 da mesma rua.

A residência principal, com aproximadamente 1,9 mil metros quadrados, foi adquirida em janeiro por meio da empresa Goldbeach Properties LLC, por US$ 85,2 milhões. O valor estabeleceu um novo recorde de preço no bairro, superando com folga a marca anterior, registrada em 2023, quando a mansão do CEO da Adonel Concrete, Luis García, foi vendida por US$ 38,5 milhões. Em fevereiro, a mesma LLC desembolsou outros US$ 6,9 milhões pela casa do outro lado da rua.

Investigações e silêncio

A prisão de Vorcaro ocorreu no âmbito de uma apuração que aponta que o Banco Master teria criado operações de crédito fictícias. A investigação sugere um esquema de grande complexidade envolvendo cifras bilionárias.

O escritório dos advogados de Vorcaro não respondeu aos pedidos de comentário feitos pelo The Real Deal. A corretora responsável pela negociação dos imóveis, Viviane Wolak, da One Sotheby’s International Realty, afirmou que não poderia se manifestar sobre o caso.

Um dos vendedores do imóvel à beira-mar, Fatos Rosenberg, desligou o telefone ao ser procurado e posteriormente enviou mensagem ao veículo dizendo não conhecer Vorcaro. Já sua representante, Stephanie Jourdan Pedron, não retornou os contatos da reportagem.

Detalhes do megaprojeto imobiliário

A propriedade de 1,7 acre conta com 11 quartos, 12 banheiros e quatro lavabos, além de piscina, dois píeres e cerca de 120 metros de frente para a baía. Construída em 2008 e ampliada em 2017, a mansão vem passando por mudanças significativas: documentos públicos mostram que a LLC responsável pela compra já iniciou obras no local. Um alvará de demolição foi emitido em agosto, seguido pela autorização para novas construções em setembro.

Além das casas em Bay Point, registros apontam que entidades vinculadas ao mesmo endereço também teriam adquirido um penthouse no edifício Missoni Baia, em Edgewater, e um apartamento no condomínio Asia, em Brickell Key. O valor do imóvel na Missoni Baia não está disponível, mas documentos indicam que um LLC similar pagou US$ 2,8 milhões pela unidade no Asia.

Expansão do Banco Master em Miami

O movimento de expansão de Vorcaro para o mercado norte-americano ganhou força recentemente. O Banco Master fechou contrato para ocupar 2,4 mil metros quadrados no edifício 830 Brickell, em Miami, pagando US$ 2.045 por metro quadrado — o aluguel comercial mais alto já registrado na Flórida.

A revelação de que o banqueiro controlava discretamente algumas das propriedades mais valiosas de Miami adiciona novos elementos ao caso, que segue em investigação no Brasil e continua despertando grande atenção no setor financeiro e imobiliário internacional.