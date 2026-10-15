Datafolha: Diferença entre Lula e Flavio Bolsonaro cai 4 pontos e configura empate técnico

Resultado de pesquisa Datafolha divulgado nesta quinta (15) indica que Flávio Bolsonaro (PL) tem 51% das intenções de voto válidas, contra 49% de Lula (PT). O resultado mostra empate técnico dentro da margem de erro de dois pontos percentuais e acentua que a diferença diminuiu em relação à pesquisa anterior, quando o senador tinha quatro pontos de vantagem.

Nos votos totais, que incluem brancos, nulos e indecisos, Flávio aparece com 47% e Lula com 45%. O levantamento foi feito com 2.520 eleitores em 153 municípios, entre terça e quarta-feira, e está registrado no TSE sob o código BR-00466/2026.

Onde cada candidato é mais forte

O senador mantém desempenho mais sólido no Sudeste, região que concentra 42% da amostra, onde marca 51% a 41% nos votos totais. Ele também amplia a vantagem entre a classe média, com renda de 2 a 5 salários mínimos, entre sulistas e entre evangélicos.

Lula, por sua vez, compensa com melhor desempenho entre os mais pobres, católicos, menos instruídos e nordestinos. O petista também lidera entre as mulheres, enquanto Flávio se sai melhor entre os homens.

Rejeição alta e avaliação estável do governo

A polarização segue intensa: 46% dizem que não votariam em Lula de forma alguma, ante 44% que rejeitam Flávio Bolsonaro. A avaliação do governo Lula também ficou estável, com 41% de ruim ou péssima, 35% de ótima ou boa e 23% de regular.

Na comparação com a rodada anterior, houve pouca alteração nos índices, o que indica uma reta final ainda aberta e com forte divisão do eleitorado. A movimentação de rua a favor de Lula ainda pode influenciar os eleitores ausentes no primeiro turno.

Campanhas aceleram a reta final

Lula passou a investir em mobilização nas ruas, ações de governo e novas pautas sociais para tentar reverter o cenário. Entre as apostas estão a zeragem de tributos sobre combustíveis, medidas para microempreendedores e o efeito político da PEC do fim da escala 6x1.

Flávio, por outro lado, reforça no horário eleitoral a imagem de vencedor e sustenta que representa a mudança. O senador também tenta consolidar apoio no Congresso e leva adiante propostas como reformas no Judiciário, revisão de temas constitucionais e redução da maioridade penal.

Debate pode influenciar os últimos votos

Os dois adversários devem se enfrentar ao vivo pela primeira vez no debate marcado para domingo, na Band. Em uma eleição extremamente equilibrada, o encontro pode ser decisivo para definir o humor do eleitorado na véspera da votação.

Desde a redemocratização, nenhum candidato que terminou o primeiro turno em segundo lugar conseguiu virar a disputa na etapa final, mas eleições passadas já mostraram viradas muito próximas. Agora, com rejeição alta, campanhas mais agressivas e poucos dias restantes, a definição segue em aberto. (reportagem ampliada com informações da Folhapress)