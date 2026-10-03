Datafolha, 1º turno - votos válidos: Lula, 45%; Flávio Bolsonaro, 42%

Levantamento foi feito com 4.006 eleitores e detalha os cenários com votos válidos e totais

Publicado em 03/10/2026 às 18:51

Alterado em 03/10/2026 às 18:52

Pesquisa Datafolha divulgada neste sábado (3) mostra como está a corrida pela Presidência da República na véspera do 1º turno. O levantamento considera tanto o recorte de votos válidos, usado pela Justiça Eleitoral para anunciar resultados oficiais, quanto o quadro de votos totais, que inclui brancos, nulos e indecisos.

Na simulação de votos válidos, Lula (PT) aparece com 45%, seguido de Flávio Bolsonaro (PL), com 42%. Mais atrás estão Ronaldo Caiado (PSD), com 4%, Renan Santos (Missão) e o escritor Augusto Cury (Avante), ambos com 3%, e Romeu Zema (Novo), com 1%. Os demais nomes não pontuaram.

O que dizem os votos totais

Quando a pesquisa inclui brancos, nulos e eleitores indecisos, Lula tem 42% e Flávio Bolsonaro 40%. Ronaldo Caiado marca 4%, Renan Santos e Augusto Cury aparecem com 3% cada, enquanto Romeu Zema e Samara Martins ficam com 0%. Brancos, nulos ou nenhum somam 4%, e os indecisos, 3%.

Na comparação com a rodada anterior, Flávio Bolsonaro oscilou para cima, enquanto Lula manteve o mesmo patamar nos votos totais. Também houve pequenas variações entre candidatos menores, além de redução de brancos e nulos. O cenário indica disputa apertada na reta final.

Como foi feita a pesquisa

O levantamento foi encomendado pela TV Globo e Folha de S.Paulo e ouviu 4.006 eleitores de 16 anos ou mais neste sábado. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número BR-01708-2026.

Para vencer no 1º turno, um candidato precisa alcançar 50% dos votos válidos mais um voto. Por isso, a leitura desse indicador costuma ser a mais usada para medir a possibilidade de definição imediata da eleição.