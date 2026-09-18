Lula tem 39% e Flávio Bolsonaro 36% no novo Datafolha; no segundo turno, o petista tem 46%, e o senador, 44%

Levantamento foi feito após a sessão do STF e também mediu cenário de segundo turno entre os dois

Publicado em 17/09/2026 às 19:43

Alterado em 18/09/2026 às 19:15

Lula aparece com 39% das intenções de voto no primeiro turno da eleição presidencial, enquanto o senador Flávio Bolsonaro (PL) marca 36%, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 17. A diferença entre os dois caiu para três pontos percentuais, cenário que mantém o empate técnico dentro da margem de erro de dois pontos, para mais ou para menos.

Em relação ao levantamento anterior, divulgado no dia 11, Lula manteve o mesmo porcentual, e Flávio oscilou um ponto para cima, de 35% para 36%. A pesquisa foi encomendada pela TV Globo e pelo jornal Folha de S.Paulo.

Levantamento foi feito após sessão do STF

O instituto foi a campo nos dias 15 e 16 de setembro, abrangendo o dia da sessão no Supremo Tribunal Federal e o seguinte. Na terça-feira, 15, os ministros começaram a analisar uma questão de ordem sobre a possibilidade de examinar conjuntamente os casos envolvendo Alexandre de Moraes e André Mendonça.

O placar ficou em 4 a 3 pela manutenção das análises separadas, mas um pedido de vista do ministro Flávio Dino suspendeu a discussão. A análise do caso de Mendonça também aguarda a conclusão da questão de ordem.

Demais candidatos seguem em patamares baixos

Na disputa presidencial, o escritor Augusto Cury (Avante) permanece em terceiro lugar, com 6%, seguido pelo ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD), com 4%, pelo influenciador Renan Santos (Missão), com 3%, e pelo ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo), com 2%. Todos mantiveram os mesmos porcentuais do levantamento anterior.

A ativista Samara Martins (UP) e o jornalista Rui Costa Pimenta (PCO) ficaram com 1% cada. O economista Edmilson Costa (PCB) e a advogada Clariana Barão (DC) recuaram de 1% para zero, enquanto o professor Hertz Dias (PSTU) e o veterinário Wilson Grassi (Democrata) permaneceram sem pontuação.

Cenário de segundo turno também aponta empate técnico

Na simulação de segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro, os percentuais ficaram inalterados em relação ao levantamento anterior. O petista tem 46%, e o senador, 44%, o que também configura empate técnico.

Os eleitores que declararam voto em branco, nulo ou em nenhum candidato somam 6%. Já os indecisos oscilaram um ponto para baixo, de 4% para 3%.

O Datafolha ouviu 2.002 pessoas de 16 anos ou mais. O nível de confiança é de 95%, e a pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-04029/2026.