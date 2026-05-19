FOI DISCUTIR A RELAÇÃO - Flávio Bolsonaro admite ter visitado Vorcaro durante prisão domiciliar do banqueiro

Encontro ocorreu na casa do dono do Master em São Paulo

Publicado em 19/05/2026 às 13:35

Alterado em 19/05/2026 às 15:16

Flavio Bolsonaro cada vez se enrola mais ao tentar explicar sua relação com o banqueiro Vorcaro Foto: ANsa

Flavio Bolsonaro, senador e pré-candidato à presidência da República, admitiu nesta terça-feira (19) ter se encontrado com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro após a primeira prisão do dono do Banco Master, no final de 2025.

Segundo o portal Metrópoles, a conversa entre eles ocorreu na residência de Vorcaro em São Paulo, quando o ex-banqueiro usava tornozeleira eletrônica.

O parlamentar explicou que a visita teve como objetivo "botar um ponto final na questão" do financiamento do filme "Dark Horse", uma cinebiografia sobre seu pai e ex-presidente Jair Bolsonaro.

"Eu fui, sim, para o encontro com ele [Vorcaro], para botar um ponto final nessa história, e dizer que se ele tivesse me avisado que a situação era grave, eu já teria ido atrás de outro investidor há muito mais tempo, e o filme não correria risco", disse Flávio.

Vorcaro foi preso pela primeira vez em novembro passado, quando tentava embarcar para o exterior. Ele foi solto pouco tempo depois, mas com algumas restrições.

No último 4 de março, sob ordem do ministro do STF André Mendonça, o ex-banqueiro foi detido novamente por "risco concreto de interferência nas investigações". Vorcaro é acusado de diversos crimes, como fraudes financeiras e organização criminosa.

Em 13 de maio, foi divulgado um áudio no qual Flávio negociava o repasse de R$ 134 milhões com Vorcaro para financiar o filme "Dark Horse".

Após essa revelação, o senador reconheceu que havia entrado em contato com o banqueiro e explicou que isso ocorreu quando ele não tinha conhecimento dos crimes financeiros que Vorcaro havia cometido, contradizendo a notícia de hoje sobre sua visita ao dono do Master após sua primeira prisão. (com Ansa)