A reação de Kleber Mendonça, cujo filme custou 5 vezes menos que o de Bolsonaro, ao escândalo de Flávio com Vorcaro

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Publicado em 14/05/2026 às 10:23

Alterado em 14/05/2026 às 10:23

Por Ivan Longo - O diretor Kleber Mendonça Filho reagiu publicamente ao escândalo envolvendo o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o banqueiro Daniel Vorcaro após a revelação de que o parlamentar teria buscado um aporte milionário para financiar “Dark Horse”, cinebiografia sobre Jair Bolsonaro.

Em postagem nas redes sociais, o diretor de “O Agente Secreto” e “Bacurau” ironizou os valores atribuídos ao projeto bolsonarista e defendeu o cinema produzido “com honestidade” no Brasil.

“Um grande dia para o Cinema Brasileiro feito na Realidade do Trabalho árduo. Bacurau e seu orçamento de 7,5 milhões R$ também tem sido citado. A lista de filmes lembrada pela imprensa deve incluir mais títulos para definir ainda mais o que significa um orçamento de cinema feito com honestidade no Brasil, país que tem na sua Constituição o apoio à expressão artística”, escreveu o cineasta ao comentar uma reportagem da GloboNews.

A postagem do diretor se deu com base em uma reportagem da GloboNews, que destacou que o investimento tratado entre Flávio Bolsonaro e Vorcaro superaria os orçamentos de produções brasileiras recentes de grande repercussão internacional, como “Ainda Estou Aqui”, de Walter Salles, e “O Agente Secreto”, de Kleber Mendonça Filho.

Confira: