Blindado por Mendonça, Flávio Bolsonaro ultrapassa Lula em pesquisa de 2º turno

Levantamento da BTG/Nexus mostra o senador numericamente à frente do presidente, mas dentro do empate técnico

Publicado em 08/09/2026 às 16:46

Alterado em 08/09/2026 às 17:01

A pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta terça-feira, 8, mostra o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) com 46% das intenções de voto em um eventual segundo turno contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que marcou 45%. Como a margem de erro é de dois pontos percentuais, o cenário permanece em empate técnico.

Brancos, nulos ou nenhum dos candidatos somam 8%, enquanto 1% dos entrevistados disse não saber em quem votaria. Na rodada anterior, divulgada em 31 de agosto, o quadro era inverso: Lula aparecia com 46% e Flávio com 45%.

Flavio Bolsonaro, alvo de inquérito que tramita sob André Mendonça no STF, por sua ligação com o banqueiro Daniel Vorcaro e as doações à produção do filme Dark Horse, aparentemente se beneficia do sigilo que o ministro decretou sobre o caso.

Augusto Cury entra nas simulações e supera Lula

O levantamento também testou, pela primeira vez, o nome do escritor Augusto Cury (Avante) em uma disputa direta com o presidente. Nesse cenário, Cury aparece numericamente à frente, com 45% contra 43% de Lula.

O desempenho reforça a ascensão do escritor na pesquisa de intenção de voto da semana passada, quando ele subiu para o terceiro lugar na disputa presidencial. A entrada de um novo nome nas simulações ampliou o retrato da corrida eleitoral e alterou o equilíbrio entre os principais candidatos testados.

Outros cenários mantêm Lula competitivo

Contra Ronaldo Caiado (PSD), Lula também está em empate técnico, com 46% ante 43% do ex-governador de Goiás. No levantamento anterior, o petista tinha 45% e Caiado, 44%, o que indica pequena oscilação dentro da margem de erro.

Já em uma eventual disputa com Romeu Zema (Novo), Lula venceria por 47% a 40%. No confronto com Renan Santos (Missão), o presidente teria 47% contra 39%. Em ambos os casos, a vantagem petista é mais confortável do que nos cenários anteriores.

Metodologia da pesquisa

A Nexus ouviu 2.002 eleitores com 16 anos ou mais por telefone, entre 4 e 7 de agosto. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.

O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-06790/2026. Os números ajudam a medir a disputa presidencial em diferentes cenários de segundo turno e mostram oscilações importantes entre os nomes testados.