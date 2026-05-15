Filmes em cartaz

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Publicado em 15/05/2026 às 12:16

Alterado em 15/05/2026 às 12:37

‘O REI DA INTERNET’

Cotação: duas estrelas e meia



Aventura dramática que conta (em primeira pessoa) como o adolescente Daniel Nascimento se tornou um dos maiores hackers do Brasil (a partir de Guaratuba, no Paraná), fez parte de uma organização criminosa que movimentou milhões de reais, viveu intensamente uma vida de ostentação e acabou sendo alvo de operação da Polícia Federal e preso. Tudo isso antes de completar 17 anos! O longa, protagonizado por João Guilherme (muito bem no papel), tem um ritmo que prende o espectador. O diretor, Fabrício Bittar, já havia feito uma comédia com tema semelhante, ‘Como hackear seu chefe’ (disponível na Netflix), sabe lidar bem com o mundo teen. Hoje em dia, Daniel usa de suas habilidades para proteger empresas. Um caso em que o crime quase compensou.

‘ECLIPSE’

Cotação: duas estrelas



A atriz e diretora Djin Sganzerla aborda um tema atual em ‘Eclipse’, o comportamento tóxico. Protagonizado pela própria diretora, o filme, que conta com a presença de Helena Ignez (mãe da diretora e musa do diretor Rogerio Sganzerla, seu pai), é um drama realista. Na trama, a personagem Cleo (Djin), uma astrônoma grávida, é surpreendida pela chegada de Nalu, sua meia-irmã de origem indígena. A convivência entre as duas reacende memórias perturbadoras, que envolvem abusos sexuais, e as leva a uma descoberta chocante. Djin fez um filme linear, bem diferente dos experimentos de seu pai (diretor do clássico ‘O bandido da luz vermelha’), que todos vão entender.

‘ALMA NEGRA: DO QUILOMBO AO BAILE’

Cotação: três estrelas

Este documentário mostra como, nos bailes black (começou no Rio, com vários bailes, se expandiu para São Paulo, com a Chic Show, nos anos 1970), a soul music virou afirmação da identidade negra no Brasil. Depoimentos preciosos (e imagens idem) de Tim Maia, Toni Tornado, Zezé Motta, Gerson ‘king’ Combo, Big Boy (criador do Baile da Pesada), Dom Salvador, entre outros, e com trilha do produtor BiD, ‘Alma Negra’ conta uma história que vai muito além da música e do visual. Pena não ter incluindo o baile funk atual. Empolgante.



STREAMINGS+

*Dirigido por Paul Feig e estrelado por Sydney Sweeney e Amanda Seyfried, 'A Empregada' ('The Housemaid’) chega hoje ao catálogo do Telecine no streaming — que pode ser acessado via Globoplay, Prime Video e operadoras. No sábado (dia 16), o longa faz sua estreia na TV e será exibido no Telecine Premium, às 22h.

*O Canal Brasil estreia no dia 19 de maio, às 19h30, a série de ficção inédita ‘Caravelle 114’, de William Biagioli, baseada em um caso real que marcou os anos 1970 e o período da ditadura militar. Ao longo de quatro episódios, exibidos semanalmente, a produção reconstitui o sequestro do voo 114 da companhia aérea Cruzeiro do Sul - o mais longo da história brasileira - e mostra o que aconteceu.

*Apple Original Films revela ‘Aventuras nas Alturas’ (‘Propeller One-Way Night Coach’), com roteiro, direção, produção e narração de John Travolta. O filme estreia na sexta-feira, 29 de maio, no Apple TV.



O recém-falecido ator argentino Luis Brandoni está em dois episódios da nova temporada de 'Meu Querido Zelador' (com Guillermo Francella, à direita) e no filme 'Estranhos no Parque' (Netflix) Foto: divulgação

*O MGM+ anunciou ‘American Hostage’, thriller psicológico que conta com Jon Hamm (‘Mad Men’) e tem estreia marcada no Brasil para o segundo semestre. A série terá oito episódios.

*O Disney+ celebrou o Dia da Terra com a estreia de ‘Orangotango’, novo filme da Disneynature. Narrado por Josh Gad, o filme leva os espectadores ao topo de uma floresta tropical, no sudeste asiático, para conhecer Indah, uma orangotango adolescente e curiosa que aprende a lidar com a vida enquanto se prepara para viver sozinha.

*A quarta temporada de ‘Meu Querido Zelador’ (Disney+) se tornou a série mais assistida da plataforma, na Argentina. Já foi confirmada uma quinta temporada. Em dois capítulos da temporada atual, acontecem as duas últimas aparições do ator Luis Brandoni, que faleceu no final de abril. Ele também está no filme ‘Estranhos no Parque’ (Netflix). Brandoni, que morreu aos 86 anos, estrelou a série ‘O Faz Nada’ (Disney+), que contou com participação especial de Robert deNiro. Era o ator argentino mais querido, junto com Ricardo Darin e Guillermo Francella (o Eliseo, de ‘Meu Querido Zelador’).

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COTAÇÕES: ***** excelente / **** muito bom / *** bom / ** regular / * ruim / bola preta: péssimo.