Filmes para todos os gostos, no cinema ou em casa

'Vermiglio: a noiva das montanhas' é uma interessante viagem no tempo e nos costumes, e foi destaque do recente festival de cinema italiano Foto: reprodução/detalhe do cartaz

‘CHEFES DE ESTADO’ (‘HEADS OF STATE’)

Cotação: três estrelas

Disponível apenas na plataforma de streaming Prime Vídeo, esta comédia de ação merecia ter ido para os cinemas, onde faria sucesso. Mostra o presidente dos Estados Unidos (John Cena) e o primeiro-ministro britânico (Idris Elba) envolvidos numa situação delicada: escapar de serem mortos e chegarem a tempo numa reunião da OTAN, para impedir o ataque de terrorista russo (Paddy Considine). No caminho, muitas cenas de ação espetaculares (o diretor é Ylia Naichuler, do ótimo ‘Nobody’), boa química entre os dois astros principais (que fazem divertidos jogos de provocação USA vs UK) e Pryanka Chopra-Jonas, como uma agente secreto que auxilia os dois. É filme para sentar, dar play e se divertir da primeira à ultima cena.

‘BALLERINA’ (‘BALLERINA’)

Cotação: duas estrelas

O que ‘Chefes de Estado’ tem de bom e divertido, este tem de tedioso e previsível. A assassina treinada Eve (Ana de Armas, boa, mas não muito à vontade no papel) sai numa missão suicida para vingar a morte de seu pai, que ela viu morrer quando criança. A trama megamanjada (já vimos isso um montão de vezes) faz parte do universo John Wick. Por isso, o próprio JW (Keanu Reeves) aparece no final, para ajudar Eve (e tentar salvar o filme?). Fora o fato de ter lutas bem coreografadas, nada escapa do inevitável dèjá-vu.

‘VERMIGLIO: A NOIVA DAS MONTANHAS’ (‘VERMIGLIO’)

Cotação: três estrelas

Quer saber como era viver numa aldeia nos alpes italianos, em meados dos anos 1940? Pois ‘Vermiglio’ (em cartaz) te leva até lá, como uma máquina do tempo. Acompanhamos a rotina da familia Graziadei, que é quebrada pela chegada de Pietro, um soldado errante (estamos no final da Segunda Guerra). Ele é adotado pelos aldeões, e acaba se enamorando por Lucia, uma Graziadei. Enquanto vamos conhecendo a rotina da família, composta por 8 filhos (!), as coisas acontecem lentas nos detalhes minuciosos. Uma vida onde tudo é regido pela religião e já está definido desde o nascimento.



STREAMINGS+

*A ótima série ‘DOC’ (Prime Video) confirmou sua quarta temporada. Ela começa a ser rodada em setembro, e deve estrear na RAI (Itália) em janeiro. Que não demore muito a chegar por aqui.

*Já ‘O Urso’ (‘The Bear’), que acabou de estrear a sua quarta temporada, renovou para uma quinta. Aqui, no Disney+.



'Crypto, a aposta final' entrou na plataforma Filmelier+, e traz uma trama conectada com os dias de hoje, das apostas online Foto: reprodução

*Estreia hoje na MUBI, ‘Magic Farm’, de Amalia Ulman. Estrelado por Chloë Sevigny e pela própria Amalia Ulman. A ideia do filme nasceu do jornalismo hipster impulsionado pela Vice News em 2010, quando equipes de filmagens em estilo semi-gonzo visitavam países do ‘terceiro mundo’ em busca de histórias estranhas.

*Até 15 de julho, a SPcine Play disponibiliza uma seleção de filmes da programação da 43ª edição do Festival Cinematográfico Internacional do Uruguai, organizado pela Cinemateca Uruguaia. O público poderá assistir gratuitamente, por meio da plataforma, a conteúdos selecionados que integraram a última edição do Festival.

*O sucesso surpresa do ano nos EUA, ‘Pecadores’ (‘Sinners’), já está na programação do HBO e na plataforma Max. Imperdível.

*Novidades no lineup Claro TV: o canal Nosso Esporte virou Sportynet; o canal infantil ZoomooKids virou DumDum; e entrou o novo canal Travel Food & Drinks, que é exclusivo da Claro.

*Entrou esta semana no Filmelier+, ‘Crypto - A Aposta Final’ (‘Cold Wallet’). O longa acompanha três vítimas que perderam tudo em um esquema fraudulento e elaboram um plano arriscado para sequestrar o influenciador financeiro responsável por arruinar suas vidas.

*A pioneira série de TV brasileira ‘O Vigilante Rodoviário’ está no Prime Video. O ator Carlos Miranda morreu em fevereiro.

COTAÇÕES: ***** excelente / **** muito bom / *** bom / ** regular / * ruim / bola preta: péssimo.