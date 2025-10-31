‘Éden’, filme com grande elenco de estrelas, vai direto para o streaming Prime Video, no Brasil ***

Cotação: três estrelas

Entrou no catálogo do Prime Video o filme inédito nos cinemas brasileiros, ‘Éden’, de Ron Howard. Apesar de ter elenco estelar (Jude Law, Ana de Armas, Sidney Sweeney, Vanessa Kirby, Daniel Bruhl), isso não foi o bastante para garanti-lo nas telonas. A trama, baseada em fatos reais, é bastante interessante. O filme retrata os eventos ocorridos na Ilha Floreana, parte do arquipélago Galápagos (formado por 4 ilhas), no início dos anos 1930, quando três grupos de colonos europeus (dois grupos alemães, e um espanhol) decidiram abandonar a sociedade e buscar uma vida utópica em meio à natureza selvagem.

O que realmente aconteceu: em 1929, o casal alemão Dr. Friedrich Ritter e Dora Strauch (no filme, feitos por Jude Law e Vanessa Kirby, dois atores ingleses) deixou a Alemanha para viver isoladamente na Ilha Floreana. Pouco depois, chegaram Margret e Heinz Wittmer (Sidney Sweeney e Daniel Bruhl), também alemães, com seus filhos. A situação se complicou com a chegada da 'baronesa' Eloise Bosquet de Wagner Wehrhorn (Ana deArmas, biatch), acompanhada de dois homens (um otário rico que a banca e um 'segurança', seu amante) e planos ambiciosos de transformar a ilha em um resort de luxo. Mas ela traz o caos e a balburdia ao paraíso.

O diretor, Ron Howard, descobriu o caso durante uma viagem em família às Galápagos, há 15 anos, e ficou obcecado com os detalhes. O diretor visitou os locais reais, incluindo a caverna onde uma das personagens deu à luz cercada por cães selvagens (é uma das cenas mais fortes do filme, protagonizada por Sidney Sweeney, em entrega total). Para Howard, o maior perigo não era a natureza, mas a natureza humana.

Enfim, o filme vale a vista. Em parte, pelo bom elenco e performance destes, em parte pela história verídica (no fim, aparecem cenas reais, filmadas por um visitante da ilha no período do filme). É curioso como ele, mal foi lançado nos cinemas internacionais, teve mais destaque na Europa (a produção é alemã) e passou batido nos cinemas dos EUA, apesar do elenco chamativo. Salvo pelo streaming.



STREAMINGS+

*Enquanto o Paramount+ não aproveita nada de seu catálogo de filmes clássicos (como o faz o Prime Video, com o catálogo adquirido da MGM), o HBO Max disponibiliza muita coisa boa do catálogo da Warner, regularmente. Estão na plataforma, no momento, ‘Fat City’, filme de boxeador, de John Huston; ‘Serpico’, clássico policial dos 70s, com Al Pacino; o thriller indie ‘Ms .45’ (‘Sedução e Vingança’), de Abel Ferrara; e a comédia maluca de Peter Bogdanovich, ‘Essa pequena é uma parada’, com Ryan O´Neal e Barbara Streisand.

*O Disney+ apresenta seu primeiro anime original ‘Twisted-Wonderland’. Estreou nesta semana, com o lançamento de um novo episódio toda quarta-feira.



Além de exibir longas e curtas-metragens, a 49ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo apresenta também séries e minisséries na programação. O programa ‘Mostra em série’ reúne quatro títulos: ‘Mr. Scorsese’, de Rebecca Miller, e os brasileiros ‘Choque de cultura – A série’, de Fernando Fraihsa, ‘Lona Preta’, de Francisco Garcia e Renato Ciasca, e ‘Primavera nos dentes – A história do Secos & Molhados’, de Miguel de Almeida.

*O documentário de duas partes, ‘Avatar: o caminho da água’, além de trazer uma prévia exclusiva do próximo lançamento ‘Avatar: fogo e cinzas’, apresenta material inédito dos bastidores, artes conceituais e entrevistas com o elenco e os realizadores. Estreia no Disney+ dia 7 de novembro, pouco antes da estreia do filme nos cinemas.

*A nova plataforma de games da Amazon, chamada Luna, foi oficialmente lançada no Brasil, substituindo o Prime Gaming. A plataforma oferece uma biblioteca rotativa de jogos gratuitos, incluindo títulos populares como ‘Hogwarts legacy’ e ‘Indiana Jones e o grande círculo’. O serviço também introduziu o recurso GameNight, que permite jogos sociais em grupo usando smartphones como controles. Embora a plataforma tenha algumas limitações, como a falta de acesso a jogos na nuvem e a ausência de alguns recursos internacionais, a Amazon Luna já está disponível nos dispositivos Firestick atualizados.



