‘O Natal dos Silva’, a nova série do Canal Brasil

Além dos filmes natalinos de sempre, produzidos para esta época do ano, os brasileiros poderão reconhecer suas próprias famílias na tela, com a nova série nacional do Canal Brasil. Rodada em Belo Horizonte, ‘O Natal dos Silva’, criada por Gabriel Martins (‘Marte Um’), é a primeira série produzida pela Filmes de Plástico. A produção está disponível desde 27 de novembro no Canal Brasil, com exibição de um episódio de meia hora por semana no canal e no Globoplay Plano Premium.

“Escrevi por sentir falta de ver esse gênero natalino com maior frequência no Brasil, mas dessa vez com o nosso tempero brasileiro”, conta Gabriel, que criou a história a partir de memórias de sua família e dos sentimentos aflorados nesta época do ano.

A trama acompanha os Silva, uma família negra tipicamente brasileira que vive as primeiras festas depois da perda de sua matriarca. O luto deixa todos à flor da pele e os conflitos — ora hilários, ora tristes — parecem inevitáveis. O elenco é todo de Minas Gerais e une uma gama de profissionais de experiências diversas, vindos do cinema, teatro, música, além de atores não profissionais.

Para Gabriel, “embora seja uma família de volume alto, os Silva escondem seus problemas. A impressão é que existe tanto amor e dor que só resta o grito, o choro, como se fosse difícil conter ou explicar seus sentimentos”. O autor dirige o primeiro e o último episódios: "tinha um desejo de criar personagens que me despertassem sentimentos vívidos de criação e vontade de reencontro. Cada pessoa ali é um mundo em si”.

A direção dos outros capítulos é dividida com os parceiros Maurilio Martins e André Novais Oliveira. Cada um assume um tom e uma linguagem próprios — da câmera na mão ao plano-sequência. “A ideia era que cada ato dessa temporada pudesse ser também uma perspectiva estética diferente da família. Que cada episódio pudesse respirar à sua própria maneira”, diz o diretor.

Thiago Macêdo Correia, que completa o quarteto da Filmes de Plástico, assina a produção da série, realizada em parceria com o Canal Brasil. Os planos são de criar outras temporadas para a família Silva, focando sempre em datas comemorativas. “Pensar que a história não terminaria agora foi algo totalmente novo e muito gratificante. Tenho ali esses personagens, que amo, sempre esperando a próxima aventura, o próximo evento”, diz Gabriel.

STREAMINGS+

*A série ‘Mad Men’ (exibida no Brasil pelo HBO) volta ao streaming (depois de já ter passado pelo Prime Video) a partir do dia 14 de dezembro, com todas as suas sete temporadas, no Disney+

*Dois filmes recém-exibidos nos cinemas, ‘The Mastermind’ e ‘A meia-irmã feia’, entram este mês no catálogo da MUBI. O primeiro, no dia 12. O segundo, no dia 26. Por conta da Black Friday e do Natal, a MUBI está com promoção em sua assinatura anual.

*Já a grande estreia do mês, no AppleTV, é o filme ‘F1’, com Brad Pitt, que fez grande sucesso nos cinemas (o maior êxito da Apple Films), que estreia no dia 12. E no dia 16 estreia o último episódio da série ‘Pluribus’, que já foi renovada para uma segunda temporada.



Estreia neste sábado, uma nova série dentro da saga Spartacus Foto: divulgação

*Estreia amanhã, no MGM+, ‘Spartacus: House of Ashur’, o novo capítulo do mundo de “Spartacus”, com os dois primeiros episódios. Novos episódios serão liberados semanalmente aos sábados.

*A série dramática ‘A Bastarda’ já está disponível, na íntegra, no Disney+. A trama se passa na Patagônia argentina e acompanha uma mulher que volta à sua cidade natal para executar um plano de vingança pelos trágicos acontecimentos de sua infância.

*A ótima animação ‘O Gigante de Ferro’, de Brad Bird (não exibida nos cinemas brasileiros) entrou no catálogo do HBO Max, que também está com o bom terror australiano ‘Faça ela voltar’.

*’Sacramento’, filme inédito nos cinemas brasileiros, entrou no catálogo do Prime Video, que também está com o recente filme de Luc Besson, sua revisão para o clássico ‘Drácula’.

*Na Netflix, o destaque é o drama ‘Train Dreams’, com Joel Edgerton e Felicity Jones, que tem boas chances no Oscar 2026.

