O público brasileiro que adora séries chinesas está com sorte! O canal de série chinesa 'Hi+' foi lançado no Brasil

No último dia 20 de novembro, como um dos importantes resultados de intercâmbio cultural para o 50º aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas entre a China e o Brasil, o canal de programa premium chinês VOD “Hi+” lançado em conjunto pelo Box Brazil Media Group e China International Television Corporation, foi lançado oficialmente online!



Local de lançamento de “Hi+” Foto: divulgação

O primeiro lote de séries a ser lançado no canal “Hi+” tem uma programação incrível, incluindo o mundialmente popular filme de ficção científica chinês “Três Corpos”, a série de fantasia chinesa “Nirvana in Fire” e “A Princesa Rebelde”, “Tribos e Impérios: Tempestade da Profecia”, séries modernas chinesas “Being a Hero” “Mr. Right”, etc. Agora o público brasileiro pode assistir oficialmente essas séries!



Em 2021, "Tribos e Impérios: Tempestade da Profecia" foi transmitido no canal Prime de Box Brasil Foto: divulgação

O grupo brasileiro Box Media tem cooperado com séries chinesas há três anos. Em 2021, a série de fantasia chinesa “Tribos e Impérios: Tempestade da Profecia” é a primeira a ser lançada no canal prime mais influente do Box Brazil Media Group. Esta série mágica que combina história oriental, mitologia, guerra e amor, é bem produzida e magnífica, mostrando uma profunda herança cultural e clássica oriental estética. A transmissão imediatamente desencadeou um frenesi de audiência. A audiência da primeira transmissão aumentou 394% em relação ao período anterior. Após a transmissão do episódio completo, o número total de telespectadores atingiu 20 vezes o do programa no mesmo período!



Em 2022, a plataforma brasileira CB MIDIA cooperou com a China International Television Corporation para abrir a primeira zona abrangente “China Zone”, que lançou mais de 1.000 episódios de séries de TV, documentários, desenhos animados, festas noturnas e outros programas, todos em português brasileiro, a transmissão cobriu toda a América Latina e Portugal com uma população de 600 milhões. Alguns telespectadores elogiaram os episódios transmitidos na “China Zone” por seus enredos maravilhosos e pela produção de “mais alto nível”.



(Plataforma CB MIDIA “China Zone” https://cbmidia.com/index.php/vod/show/id/24.html)



No futuro, a China e o Brasil continuarão a trabalhar juntos para explorar ativamente modelos de cooperação aprofundados, desde a televisão tradicional até aos novos meios de comunicação, expansão da transmissão de programas para a criação conjunta, foco em áreas de interesse comum, como gastronomia, turismo cultural e aventura, e criação, em conjunto, uma fusão de elementos das culturas brasileira e chinesa, séries e documentários contando histórias amigáveis para permitir que o povo brasileiro compreenda e se aproxime ainda mais da China.