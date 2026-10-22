Datafolha: Pesquisa aponta empate entre Flávio Bolsonaro e Lula na reta final da disputa presidencial

Levantamento divulgado na véspera da votação indica 50% dos votos válidos para cada candidato

Publicado em 22/10/2026 às 19:40

Alterado em 22/10/2026 às 19:50

A pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira aponta empate técnico entre Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT) na disputa pela Presidência, que será decidida no segundo turno de domingo (25). Pelos votos válidos, os dois aparecem com 50% cada, em um cenário que mantém a eleição completamente aberta na reta final.

A margem de erro do levantamento é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Votos válidos excluem brancos e nulos e são a forma usada pela Justiça Eleitoral para divulgar o resultado final. Nesse recorte, Flávio e Lula chegam ao tira-teima após terem encerrado o primeiro turno em uma disputa muito apertada, com 47,03% e 45,16%, respectivamente.

Evolução da disputa

Na primeira semana da campanha do segundo turno, o Datafolha apontava vantagem de 52% a 48% para o senador. Na rodada anterior, o cenário já estava mais próximo, com 51% a 49%. Agora, o empate indica que a diferença entre os dois candidatos desapareceu dentro da margem de erro.

Nos votos totais, que incluem brancos, nulos e indecisos, Flávio aparece com 47% e Lula com 46%. Outros 5% dizem que vão votar branco ou nulo, e 2% ainda não sabem em quem votar. Em relação à semana passada, o senador perdeu dois pontos, que migraram para brancos, nulos ou indecisos.

Impacto da reta final da campanha

O instituto ouviu 2.520 pessoas entre terça-feira (20) e quinta-feira (22), em pesquisa encomendada pela Folha e pela TV Globo. O trabalho está registrado no Tribunal Superior Eleitoral com o código BR-09709/2026. O levantamento captou o efeito de movimentos recentes da disputa, incluindo o primeiro debate entre os dois candidatos nesta fase da campanha.

Entre os fatores que influenciaram o período pesquisado estão a aprovação do fim da escala 6x1 pelo Senado, uma bandeira de Lula, e o anúncio de novas medidas do governo voltadas ao eleitorado. O presidente também acelerou ações como a antecipação de pagamento do Bolsa Família, enquanto sua campanha ganhou força com iniciativas digitais e a atuação do canal de WhatsApp “Exército de Lula”.

A disputa entra agora em sua fase decisiva com os dois candidatos empatados e com forte influência dos últimos movimentos de campanha sobre o humor do eleitorado. (com informações da Folhapress)