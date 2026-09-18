Lula lidera pesquisa CNT/MDA contra Flávio Bolsonaro

Levantamento divulgado nesta terça-feira mostra vantagem do petista no 1º e no 2º turno

Publicado em 15/09/2026 às 10:08

Alterado em 18/09/2026 às 18:32

A pesquisa CNT/MDA de opinião divulgada nesta terça-feira (15/9) aponta vantagem de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre Flávio Bolsonaro (PL) nas simulações de 1º e 2º turno para a disputa presidencial.

Resultados do 1º turno

No cenário estimulado de primeiro turno, Lula aparece com 40,5% das intenções de voto. Flávio Bolsonaro soma 30,4%, abrindo uma diferença de 10,1 pontos percentuais entre os dois principais nomes testados pelo levantamento.

Entre os demais candidatos, Augusto Cury (Avante) registra 6%, Ronaldo Caiado (PSD) tem 3%, Renan Santos (Missão) alcança 2,7% e Romeu Zema (Novo) aparece com 1%. Brancos e nulos somam 6%, enquanto 7,5% dos entrevistados disseram estar indecisos.

Cenário de 2º turno

Na hipótese de um segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro, o petista também mantém vantagem. O presidente marca 47,3% das respostas, contra 40% do senador. Brancos e nulos chegam a 10,2%, e os indecisos representam 2,5%.

Na comparação com a pesquisa anterior, feita em agosto pelo mesmo instituto, Lula tinha 48% e Flávio Bolsonaro, 39,1%. O novo levantamento indica oscilação dentro da margem de erro, sem mudança relevante no quadro geral.

Outros cenários e metodologia

A CNT/MDA também testou outros cenários de segundo turno com Lula, que liderou em todas as simulações contra os demais presidenciáveis avaliados.

Contra Augusto Cury

Lula (PT): 45,3%

Augusto Cury (Avante): 38,4%

Brancos/nulos: 12,7%

Indecisos: 3,6%

Contra Ronaldo Caiado (PSD)

Lula (PT): 46,4%

Ronaldo Caiado (PSD): 37,3%

Brancos/nulos: 13,1%

Indecisos: 3,2%

Contra Renan Santos (Missão)

Lula (PT): 47,3%

Renan Santos (Missão): 33,9%

Brancos/nulos: 15,7%

Indecisos: 3,1%

Contra Romeu Zema (Novo)

Lula (PT): 47,7%

Romeu Zema (Novo): 34,5%

Brancos/nulos: 14,5%

Indecisos: 3,3%

A pesquisa foi encomendada pela Confederação Nacional do Transporte (CNT) e ouviu 2.002 pessoas entre 9 e 13 de setembro. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no TSE sob o código BR-06902/2026.