Flávio Bolsonaro é apontado como principal responsável por crise com os EUA

Estudo mostra reação ao tarifaço norte-americano e avalia os efeitos políticos do episódio

Publicado em 22/07/2026 às 09:13

Alterado em 22/07/2026 às 09:22

Uma pesquisa divulgada pelo Broadcast Político mostra que Flávio Bolsonaro é visto como o principal responsável pela crise comercial entre Brasil e Estados Unidos. O levantamento do Instituto Indexa aponta que 30% dos entrevistados atribuem ao senador a maior parcela de culpa pelo impasse.

Donald Trump aparece em seguida na percepção dos entrevistados, com 17% das menções. Outros 12% afirmam que a responsabilidade é compartilhada igualmente entre os dois, em um cenário marcado pelo anúncio do novo tarifaço norte-americano sobre produtos brasileiros.

Lula tem avaliação dividida

O estudo também mediu a leitura sobre a atuação de Luiz Inácio Lula da Silva nas tratativas com os Estados Unidos. Para 36% dos ouvidos, o presidente conduz as negociações corretamente, enquanto 31% consideram que ele age de forma incorreta e não defende os interesses do Brasil.

Segundo a análise divulgada, esse resultado indica um ambiente político sensível para o governo e também para a pré-campanha de Flávio Bolsonaro, que enfrenta desgaste na percepção pública sobre seu papel e o de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos.

Efeito na pré-campanha

A pesquisa avaliou ainda a participação de Flávio Bolsonaro na audiência pública relacionada à investigação que antecedeu o tarifaço. Para 32% dos entrevistados, o objetivo do senador foi enfraquecer politicamente o governo Lula. Já 13% entenderam que ele buscou defender os interesses do Brasil, e 15% disseram que a intenção era fortalecer sua pré-candidatura.

Os números reforçam a dificuldade de comunicação política em torno do episódio, já que a imagem do senador parece associada mais à disputa interna do que a uma atuação conciliadora no debate comercial com os Estados Unidos.

Michelle Bolsonaro

O levantamento também analisou os efeitos da divulgação do vídeo em que Michelle Bolsonaro afirma ter se sentido humilhada e apunhalada por Flávio Bolsonaro. Para 22% dos entrevistados, o episódio prejudica a pré-campanha do senador, enquanto 64% disseram não saber ou preferiram não responder.

Além disso, 67% afirmam que a violência contra a mulher aumentou nos últimos 12 meses. Para 72%, declarações públicas desrespeitosas contra mulheres contribuem, em maior ou menor grau, para esse cenário. A pesquisa ouviu 2.000 pessoas por telefone entre 16 e 19 de julho, tem margem de erro de 2,2 pontos percentuais, nível de confiança de 95% e registro no TSE sob o número BR-02904/2026.