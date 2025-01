Fotos de Michelle Bolsonaro sendo recebida por Donald Trump foram feitas com IA

...

Combinação de capturas de tela feita em 21 de janeiro de 2025 de publicações feitas no Facebook Foto: reprodução

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro chegou aos Estados Unidos em 18 de janeiro para a posse do presidente norte-americano, Donald Trump. Desde então, imagens que mostrariam a esposa de Jair Bolsonaro sendo recebida pessoalmente por Trump acumularam mais de mil compartilhamentos nas redes sociais. Mas os conteúdos foram gerados por inteligência artificial (IA), como é possível perceber por inconsistências nas figuras retratadas.

"Atenção: Michelle Bolsonaro acaba de ser recebida nos Estados Unidos por nada mais nada menos que Donald J Trump”, diz a legenda que acompanha uma das imagens que circulam no Facebook, no Instagram, no YouTube e no Threads.

Outra imagem do suposto encontro entre Michelle Bolsonaro e o republicano circula no Instagram e no Threads.

Michelle, porém, não participou da cerimônia de posse de Trump. Segundo uma nota enviada a veículos de imprensa pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que também viajou para os Estados Unidos representando seu pai, ele e Michelle não puderam participar devido à transferência do evento para a Rotunda do Capitólio. A mudança de local ocorreu devido à previsão de frio extremo em Washington DC.

O AFP Checamos não encontrou nenhum registro público em veículos de imprensa ou no perfil oficial da ex-primeira-dama no Instagram de um encontro com o novo presidente dos Estados Unidos.

Inconsistências

Para além da ausência de registro do suposto encontro, as fotografias compartilhadas nas redes apresentam inconsistências.

Em uma delas, é possível ver que a mão de Michelle está distorcida, e outras figuras humanas no fundo da imagem não possuem rostos nítidos. Ambos são indícios de que o conteúdo foi gerado por inteligência artificial (IA).



Captura de tela feita em 21 de janeiro de 2025 de uma publicação no Facebook com ampliação feita pela AFP Foto: reprodução

De maneira semelhante, na segunda imagem, o braço de Michelle parece sumir atrás de uma das mãos de Trump quando ambos estão se cumprimentando.



Captura de tela feita em 21 de janeiro de 2025 de uma publicação no Facebook com ampliação feita pela AFP Foto: reprodução

Na imagem que mostraria Michelle e Trump se cumprimentando em frente à Casa Branca também é possível perceber a logomarca da rede social TikTok e o nome de usuário “@doctorteojunior”. O perfil em questão se define como autor de conteúdos “satirizando a política”.

Além disso, a roupa usada por Michelle na suposta fotografia que a mostraria sendo recebida por Trump ao aterrissar nos Estados Unidos não condiz com a vestimenta que ela usava ao viajar. Em imagens feitas no dia do embarque, é possível ver que Michelle usava uma calça e um blazer de cores claras, e não o conjunto cinza escuro da primeira imagem viral.