Jaques Wagner deixa liderança do governo no Senado

Senador anunciou decisão em acordo com Lula após investigação da Polícia Federal e afirmou que vai focar na própria defesa e nas eleições na Bahia

Publicado em 24/06/2026 às 18:49

Alterado em 25/06/2026 às 15:37

O senador Jaques Wagner (PT-BA) anunciou nesta quarta-feira (24) que deixará a liderança do governo no Senado. A decisão foi comunicada em suas redes sociais e, segundo o parlamentar, ocorreu em comum acordo com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, após reunião no Palácio da Alvorada.

Na nota divulgada, Wagner afirmou que sua prioridade, neste momento, é provar sua inocência e concentrar esforços nas disputas eleitorais na Bahia e no cenário nacional. Ele disse que vai trabalhar pela reeleição de Lula, do governador Jerônimo Rodrigues e também pela própria candidatura ao Senado, em chapa com Rui Costa.

Saída ocorre após operação da Polícia Federal

O anúncio acontece poucos dias depois de a Polícia Federal realizar uma ação de busca e apreensão nas residências do senador, em Brasília e Salvador. De acordo com a apuração, os agentes investigam a suposta obtenção de vantagens por parte de Wagner envolvendo Augusto Ferreira Lima, ex-sócio do Banco Master.

As diligências ampliaram a pressão sobre o senador, que vinha sendo citado nas investigações desde junho. A saída da liderança do governo no Senado ocorre, portanto, em meio ao avanço do caso e à necessidade de reorganização da articulação política do Planalto na Casa.

Wagner nega irregularidades e diz estar tranquilo

Em entrevista à Band News, concedida no mesmo dia da operação, Jaques Wagner negou qualquer irregularidade e afirmou estar absolutamente tranquilo em relação à investigação. O senador evitou entrar em detalhes sobre o caso, mas reforçou que pretende se dedicar à sua defesa.

Com a mudança, o PT e o governo Lula precisam definir os próximos passos na liderança do Senado, enquanto Wagner passa a concentrar sua atuação nas articulações políticas e na resposta às acusações que enfrenta.