Jerônimo Rodrigues é eleito governador da Bahia

Jerônimo Rodrigues, do PT, derrotou o ex-prefeito de Salvador ACM Neto, do União Brasil, e foi eleito governador da Bahia no segundo turno das eleições, neste domingo (30). Com mais de 99,52% das urnas apuradas, Rodrigues teve 52,74% dos votos, contra 47,26% de ACM.



Em votos totais, o governador eleito obteve 4,5 milhões dos votos. Já seu adversário teve quase 4 milhões de votos.



Com a vitória de Jerônimo, o Partido dos Trabalhadores (PT) vai para o seu quinto mandato consecutivo no estado, que governa desde janeiro de 2007.



Antes dele, estiveram no posto o ex-governador Jaques Wagner (PT), hoje senador da República, e o atual governador, Rui Costa (PT), que deixa o cargo em dezembro. Ambos estiveram à frente do governo por oito anos.

Jerônimo Rodrigues é formado em engenharia agronômica e atuou como professor em sua cidade natal, Aiquara.



Iniciou sua trajetória política em 2007, em secretarias do Executivo. Foi assessor da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação em 2007. Em 2011, atuou como secretário-executivo adjunto do Ministério do Desenvolvimento Agrário.



Em 2014, participou da Secretaria de Desenvolvimento Rural da Bahia, na gestão de Rui Costa. Em 2018, coordenou a campanha deste à reeleição. Neste ano, concorreu pela primeira vez a um cargo político. (com agência Sputnik Brasil)



