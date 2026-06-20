Mendonça manda remover posts de Sóstenes e do Val que ligavam Lula e PT a facções

Decisão considera publicações graves e sem provas

Publicado em 20/06/2026 às 09:53

Alterado em 20/06/2026 às 09:53

Sóstenes, que foi apanhado com saco de lixo cheio de dinheiro em casa, é o homem do bispo Macedo no Congresso Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados

O ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça, determinou nesta sexta-feira (19) a remoção de publicações feitas pelo deputado federal Sóstens Cavalcante (PL-RJ) e pelo senador Marcos do Val (Avante-ES). Segundo a decisão, os conteúdos associavam o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o PT a facções criminosas, em um dos casos com uso de inteligência artificial para vincular o petista ao empresário Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master.

As informações são do Metrópoles. As medidas foram tomadas em ações apresentadas pela Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PCdoB e PV, que questionou os conteúdos publicados nas redes sociais por supostas irregularidades e por imputações sem base comprovada.

Acusações sem respaldo probatório

Em uma das decisões, Mendonça concluiu que uma publicação de Sóstens atribuía ao PT suspeitas de financiamento por organizações criminosas, como o PCC, sem apresentar elementos que sustentassem a acusação. Para o ministro, a mensagem foi além da crítica política e fez uma imputação factual grave sem respaldo probatório.

Na avaliação do magistrado, a frase não se apresentava como mera opinião, hipótese argumentativa ou crítica ideológica. Em vez disso, transmitia ao eleitorado a ideia de que haveria alguma apuração concreta ou informação oficial sobre o suposto financiamento eleitoral por facções criminosas.

Impacto nas redes sociais

Com a decisão, as publicações passam a ser alvo de remoção por determinação judicial, em um caso que reforça a discussão sobre os limites da liberdade de expressão em conteúdos políticos nas redes sociais. O entendimento de Mendonça é de que acusações sem prova não podem ser tratadas como simples posicionamento político.

O episódio também chama atenção para o uso de inteligência artificial em conteúdos com potencial de manipular a percepção do público, especialmente quando envolvem figuras públicas e temas sensíveis do debate político nacional.