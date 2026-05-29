Lula diz que vai indicar Jorge Messias novamente ao STF

Presidente afirmou que a rejeição ao nome do advogado foi política e prometeu insistir na indicação ao Supremo

Publicado em 29/05/2026 às 13:01

Alterado em 29/05/2026 às 15:21

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta sexta-feira (29) que vai indicar novamente o advogado Jorge Messias para a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). A declaração foi dada durante visita à Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados de Sergipe (Fafen-SE), em Laranjeiras, e ocorreu após a rejeição do nome pelo Senado.

Lula critica rejeição no Senado

Segundo o presidente, a negativa à primeira indicação não teve relação com a qualificação técnica de Messias, mas com motivos políticos. Lula afirmou que o advogado é “um dos melhores do país” e disse que não há impedimento jurídico ou histórico que comprometa sua atuação na Corte.

Ao comentar a decisão dos senadores, o presidente defendeu que o Senado pode rejeitar um indicado, desde que apresente critérios objetivos. Ele argumentou que não seria aceitável barrar um nome “por derrotar por derrotar”, em referência à votação que impediu a aprovação de Messias.

Nova indicação será enviada

Lula foi direto ao afirmar que vai insistir na escolha. “Portanto, eu vou indicar o Messias outra vez”, declarou. A posição reforça a estratégia do governo de manter o nome do advogado na disputa pela vaga no Supremo, apesar da resistência no Congresso.

O presidente também destacou a necessidade de diálogo político para avançar com pautas de interesse nacional. Ele disse que conversa com parlamentares de diferentes partidos, inclusive aqueles sem alinhamento ideológico com o governo, para garantir apoio a projetos considerados importantes para o país.

Rejeição histórica no Senado

A indicação de Messias entrou para a história por ter sido rejeitada pela primeira vez em mais de 130 anos pelo Senado para uma vaga no STF. Para ser aprovado, o nome precisava de pelo menos 41 votos, mas o resultado final foi de 42 votos contrários e 34 favoráveis.

A declaração de Lula foi feita em Sergipe, onde ele participou da agenda de retomada das operações da Fafen-SE, dentro do plano de reativação do setor de fertilizantes e de investimentos da Petrobras no estado.