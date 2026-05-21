Vídeo de Lula na Câmara, em 1987, viraliza nas redes sociais: 'O Congresso é subordinado ao poder econômico'; assista

Gravação antiga reacende debate político ao ser apresentada como atual por usuários nas redes sociais

Publicado em 21/05/2026 às 08:58

Alterado em 21/05/2026 às 10:03

Um vídeo gravado por Lula em 1987 voltou a chamar atenção nas redes sociais após ser compartilhado em uma publicação feita nesta quinta (21) no antigo Twitter. A postagem afirma que o conteúdo segue atual e incentiva trabalhadores e trabalhadoras a assistirem à gravação com atenção, tratando o material como um retrato ainda válido do cenário político brasileiro.

Na mensagem que acompanha o vídeo, há uma defesa explícita da necessidade de mudança no Congresso, apresentada como uma pauta urgente e central. O teor do comentário reforça a interpretação de que a fala histórica de Lula mantém relevância mesmo décadas depois, especialmente por abordar temas ligados à representação política e aos interesses da classe trabalhadora.

Repercussão nas redes

A circulação do vídeo mostra como publicações antigas podem ganhar novo alcance quando são associadas a debates do presente. No caso, a gravação foi resgatada em um contexto de mobilização política, o que ajudou a ampliar seu engajamento e a provocar discussão entre usuários das redes.

Além de relembrar um momento histórico, a postagem também reforça a imagem de Lula como uma figura de peso no debate político nacional. Ao ser apresentado como alguém cuja fala de 1987 continua atual, o conteúdo ganha valor simbólico e passa a ser usado como argumento em discussões sobre o Congresso e os rumos do país.

O vídeo