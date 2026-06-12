Suposto repasse de US$ 30 milhões de Vorcaro a Alcolumbre reacende crise no Senado

Revelação sobre o dono do banco Master amplia a pressão política e recoloca o caso no centro das articulações em Brasília

Publicado em 12/06/2026 às 06:04

Alterado em 12/06/2026 às 08:07

Nova denúncia no caso Master

A revelação de um suposto repasse de 30 milhões de dólares a Davi Alcolumbre recolocou o caso Master no centro da crise política em Brasília. A informação da revista Veja fortalece a tese de que havia articulações de bastidores ligadas ao Banco Master e a interesses de aliados no Senado.

O episódio voltou a ganhar força após manobras no Senado e novas movimentações em torno da CPI do Master, que poderia expor a dimensão política e financeira do escândalo. No texto, a denúncia aparece conectada a um acordo mais amplo envolvendo Flávio Bolsonaro, pautas legislativas e disputas no STF.

Articulações no Senado e no STF

De acordo com a narrativa apresentada, Alcolumbre teria atuado para barrar investigações e acelerar votações com impacto fiscal e político, em troca de apoio em outras frentes. O texto descreve uma combinação de interesses que envolve rejeição de indicações ao Supremo, derrubada de veto presidencial e tentativas de conter a CPI do Master.

A relação com Flávio Bolsonaro é apontada como parte central dessa engrenagem. O acordo mencionado inclui troca de votos, apoio em pautas sensíveis e a busca por benefícios políticos futuros, em meio ao desgaste provocado pelas investigações sobre o Banco Master e sua rede de relações.

Daniel Vorcaro e a rede de suspeitas

Daniel Vorcaro aparece como peça-chave na expansão do caso, especialmente após a divulgação de supostas transferências milionárias e tentativas frustradas de acordo de delação. O texto relata que a Polícia Federal e o Supremo passaram a acompanhar de perto as movimentações financeiras e os vínculos políticos associados ao ex-banqueiro.

Além do Senado, o caso alcança outros pontos da política nacional, incluindo nomes do bolsonarismo e personagens ligados ao mercado financeiro. As referências a fundos, escritórios de advocacia e operações com empresas investigadas reforçam a dimensão do escândalo e o temor de novos desdobramentos.

Impacto político e eleitoral

Com a CPI ameaçada e as investigações avançando, o caso Master passou a ser tratado como um problema político de alto risco para diferentes grupos. A suspeita de um acordo para conter danos, proteger aliados e administrar o desgaste eleitoral aparece como um dos eixos centrais da reportagem.

O texto também aponta que a eventual evolução do caso pode influenciar a disputa presidencial e a composição de poder em 2026. Nesse cenário, o nome de Vorcaro segue associado à expectativa de blindagem política, enquanto Alcolumbre e Flávio Bolsonaro tentariam capitalizar os efeitos das articulações em curso. (com informações de Plínio Teodoro, da Revista Fórum)